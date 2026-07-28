■バレーボール ネーションズリーグ決勝ラウンド開幕前日会見（28日、中国）

【写真で見る】決勝R出場8チーム出席の前日会見 郄橋藍「誰が出ても強い」

オリンピック、世界バレーに並ぶ世界三大バレーの一つ「ネーションズリーグ（VNL）」の決勝ラウンド（中国・寧波）開幕を前に28日、前日会見が行われ出場する8チームの代表選手が出席した。

日本（世界ランキング4位）からはチーム最多の208得点を記録し、ベストスコアラーで全体5位につけている“若きエース”郄橋藍（24）が出席。準々決勝の相手・中国（同35位）との対戦について「中国とは予選もやっていますけど、やっぱりサーブが良いチームです」と回答。さらに「非常に勢いに乗ると強いチームなので、しっかりと自分たちのリズムを崩さず、いかにサイドアウト（を取るか）というところが凄く大事になる試合だと思っています」と警戒した。

予選ラウンドから無傷の12連勝、首位で決勝ラウンドに進んだ男子日本代表。郄橋は、「本当に誰が出ても強い日本代表だと思ってますし、20点以降の終盤でのポイントを取る力っていうところが今の日本の強みだと思っています」と日本の特徴でもある“粘り強さ”を強調した。

一方、中国のキャプテンで23-24シーズンにVリーグ サントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）に所属したユー・エンタイ（28）は「日本は今までまだ負けていないチームなので、予選ラウンドが終わった後、すぐに日本の研究をしています。中国チームとしては全力で勝ちに行きたいと思う。なぜなら私たちのホームだから。個人としてもチームと同じく勝ちに行きたいと思います」と日本との対戦に警戒感を示しつつも勝機への意気込みを語った。

負ければ終わりの決勝ラウンドは29日に開幕。日本は2大会ぶりの表彰台、そして初の金メダル獲得を目指す。

【会見登壇者（写真左から）】

ユー・エンタイ（28、中国）

ロマノ（29、イタリア）

郄橋藍（24、日本）

レオン（32、ポーランド）

モジッチ（24、スロベニア）

プロトニツキ（29、ウクライナ）

アンダーソン（39、アメリカ）

アディス・ラグムジア（27、トルコ）

決勝ラウンド日程

【決勝ラウンド】

◆準々決勝

7月29日（水）

午後4：00〜 スロベニア vs トルコ

午後8：30〜 日本 vs 中国

7月30日（木）

午後4：00〜 イタリア vs アメリカ

午後8：30〜 ポーランド vs ウクライナ

◆準決勝

8月1日（土）

午後4：00〜

午後8：30〜

◆決勝・3位決定戦

8月2日（日）

午後4：00〜 3位決定戦

午後8：30〜 決勝

