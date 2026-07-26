ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）と木原龍一さん（33）が26年7月25日、YouTubeチャンネルの開設を報告した。

「たくさんの方々に支えていただき、7年間歩むことができました」

三浦さんはと木原さんは25日、「りくりゅうYouTubeはじめます！」と題した動画を公開した。

三浦さんはグレーのTシャツ、木原さんは黒のTシャツ姿でカメラの前に2人並んで座り、「せーの」と声を合わせて「皆さんこんにちは」と挨拶。それぞれ「三浦璃来です」「木原龍一です」とし、三浦さんが「このたび、YouTubeを始めました！ いぇーい」と拍手した。

木原さんは「現役時代は本当にたくさんのご声援をいただき、ありがとうございました！ 僕たち2人はたくさんの方々に支えていただき、7年間歩むことができました」と感謝を語った。

三浦さんも「皆様からの応援や、たくさんの周りの方々からのサポートがあったからこそ私たちはここまで成長することができた」と振り返った。

「自己紹介、それだけ？」「え、だって何を言うのー？」

三浦さんは「簡単な自己紹介をしていこうかなって思います」とすると、木原さんを指し「どうぞ」。木原さんは驚いた様子で「えっ、何！？ 自分からやるんじゃないの？」とした。

笑いながら「えっと、じゃあ......はい。名前は、三浦璃来です」とした三浦さんに、木原さんは「知ってるわ！」とツッコミを入れた。

名前と年齢のみで自己紹介を終わらせた三浦さんに、木原さんは「え、それだけ？ 自己紹介」と三浦さんを見つめた。「え、だって何を言うのー？」と首をひねる三浦さんに、木原さんが「趣味とかさ」とすると、三浦さんは「趣味？ 最近は自転車にハマってる」。木原さんは「ほんと影響されやすい」と笑っていた。

木原さんは「今年で24歳になります」とボケると、三浦さんは「嘘つけ！」と間髪をいれずにツッコんだ。木原さんは「気持ちは18歳のままです。中身も成長してません」とおどけてみせた。木原さんは「34だよね？ 俺、今年......」と三浦さんに確認を入れ、「9歳差だから......34だね」と返していた。

「（訳）尻にしかれてます」

木原さんの趣味も「ロードバイク」だといい、「このチャンネルがロードバイクチャンネルになるのか、りくりゅうチャンネルになるのか」とコメント。三浦さんは「日常をね、発信していきたいね」とした。

三浦さんが「なんでYouTubeを始めたかっていう説明をしたい」とすると、木原さんは「璃来ちゃん命令です」と真剣な表情でカメラを見つめた。

三浦さんは「そんなわけないよね」と笑っていたが、木原さんが「わざわざね、髪セットしてね、今日」とすると、画面には「（訳）尻にしかれてます」とのテロップが表示された。

仕切りなおして三浦さんは「やっぱりペアの良さと、私たちのことをもっと知ってもらいたいなと思ってYouTubeを始めました」と説明。これにも木原さんは「始めさせられました」と冗談めかした。

同チャンネルでは「ゆるーく日常を楽しんでいる姿をお見せしたいです」と三浦さん。2人の趣味であるロードバイクや料理動画、「ちょっとしたトレーニング動画」など幅広い動画を撮影したいと意気込んでいた。

ボケやツッコミを交えた仲むつまじげなやり取りにコメント欄では、「カップルチャンネルにしか見えない！」「幸せな気持ちをありがとう」「2人がわちゃわちゃしてくれるだけで癒しです」など、喜びの声が上がった。

三浦さんは26日未明、Xを更新し「すでに3万人の方にチャンネル登録していただきました！ 本当にありがとうございます！」とコメント。「動画を撮り溜めしているので、次はもう少し長めの動画が出せるかなと思います お楽しみに！」とアピールした。

なお、26日11時現在、チャンネル登録者数は4.5万人を超える人気を集めている。