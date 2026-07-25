59歳FW三浦知良が天皇杯予選決勝でゴール！ J3福島が7得点大勝で本戦へ
天皇杯 JFA 第106回 全日本サッカー選手権大会の福島県代表決定戦・決勝が25日に行われ、福島ユナイテッドFCはいわき古河F.Cと対戦。FW三浦知良のゴールなど7ゴールを奪い、7−0で快勝を収めた。
明治安田J3リーグに所属する福島ユナイテッドFCは、東北社会人サッカーリーグ2部南のいわき古河F.Cと激突。三浦もスターティングメンバーに名を連ねると、立ち上がりから主導権を握った福島ユナイテッドFCは前半だけで4点のリードを奪う。
迎えた52分には、三浦がチーム5点目となるゴールを記録。その3分後の55分に交代でピッチを後にした。福島ユナイテッドFCはその後も2点を追加し、7−0の大勝を収め、福島県代表の座を射止めた。
勝利した福島ユナイテッドFCは、福島県代表として天皇杯本選への出場が決定。1回戦は8月19日に行われ、山形県代表の大山サッカークラブ（東北1部）と対戦する。
現在59歳の“キング・カズ”こと三浦知良は、横浜FCからの期限付き移籍で福島ユナイテッドFCに在籍中。先月25日には、秋春制への移行初年度となる2026／27シーズンも同クラブでプレーすること発表されている。
明治安田J3リーグに所属する福島ユナイテッドFCは、東北社会人サッカーリーグ2部南のいわき古河F.Cと激突。三浦もスターティングメンバーに名を連ねると、立ち上がりから主導権を握った福島ユナイテッドFCは前半だけで4点のリードを奪う。
勝利した福島ユナイテッドFCは、福島県代表として天皇杯本選への出場が決定。1回戦は8月19日に行われ、山形県代表の大山サッカークラブ（東北1部）と対戦する。
現在59歳の“キング・カズ”こと三浦知良は、横浜FCからの期限付き移籍で福島ユナイテッドFCに在籍中。先月25日には、秋春制への移行初年度となる2026／27シーズンも同クラブでプレーすること発表されている。