フォークデュオ「19」の元メンバーで、「3B LAB.☆S（スリービーラボ)」のけんじ（岡平健治、47）が24日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」（金曜後11・30）に出演。紅白歌合戦出場しながら衝撃の給料額を告白した。

1998年に結成した「19」。99年3月発表の「あの紙ヒコーキ くもり空わって」などが大ヒットして、デビューからわずか1年で紅白歌合戦に出場した。今でも卒業式で歌われる伝説のフォークデュオである。しかし2002年3月に解散した。

紅白歌合戦にも出場するほど大ヒット曲がありながらも、当時の給料は15万円、中野の家賃4万5千円のアパート暮らしをしていたと明かしたけんじ。

デビューする際に事務所から歩合制と給料制の選択を迫られた。「安定がほしいじゃないですか。だから給料制にしました」と回想した。

番組MCの狩野英孝は「（本来のギャラは）何億円でしょ？」と驚くと、けんじは「まともにもらっていたらそうでしょうね」と苦笑いし、給料制のため段階的には上がって、月の給料は最高70万円になったと告白した。