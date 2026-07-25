佐藤栞里、所ジョージの言葉に大号泣 『笑コラ』での10年を回想「あの頃は…」
所ジョージと佐藤栞里が、25日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後8：54）に出演し、「ダーツの旅」に挑戦する。
【番組カット】スタジオには明石家さんまが登場！佐藤栞里＆所ジョージと笑顔
同番組は、今年7月で30周年を迎える。それを記念し、所と佐藤が「ダーツの旅」に挑戦。明石家さんまがダーツを投げて当たった佐賀・基山町にロケに向かう。
第一町人は、犬の散歩中の若い男性。この男性をきっかけに、その後、町人たちのまさかのネットワークがどんどんつながり、基山町のふるさと大使・どぶろっくと友だちという人物を発見する。それを聞いた所は、その人のスマホからどぶろっく・江口に電話をすることに。突然電話に出た所に江口はパニックに陥る。
基山町は子育て支援が充実しており、家族連れや子どもたちに次々遭遇。ダンス大会に出る女の子たちや、バスケットボールをしている兄弟、芸能界を目指す女の子に話を聞いたり、ご夫婦には佐藤が大好きな馴れ初めエピソードを尋ねたりと、行く先々でトークが盛り上がる。
自然も豊かで、日本では珍しいライチ農園では、農業に詳しい所が栽培方法に興味津々。町民農園では、畑仕事中の町人と所が農業クイズで知識を競い合う。ほかにも、牛舎を設けない山地酪農や養蜂場で堪能するハチミツなど、自然を大満喫する。
さらに、あることで“日本一”の美しい図書館、ノリのよすぎる家族が営む寺の絶景カフェなど、町のスポットも充実している。
所と佐藤が一緒にロケをするのは20周年の「ハシゴの旅」以来、10年ぶり。その際、所が佐藤の活躍ぶりに対して「全部あなたの魅力だから」という言葉をかけ、佐藤が大号泣。今回の旅の途中、佐藤がそのとき所から「3人目の娘」と言ってもらったことに感謝すると、所は「あの頃は、面倒見なきゃと思ってた」と吐露。さらに、この10年の佐藤への心境の変化を明かす。
【番組カット】スタジオには明石家さんまが登場！佐藤栞里＆所ジョージと笑顔
同番組は、今年7月で30周年を迎える。それを記念し、所と佐藤が「ダーツの旅」に挑戦。明石家さんまがダーツを投げて当たった佐賀・基山町にロケに向かう。
第一町人は、犬の散歩中の若い男性。この男性をきっかけに、その後、町人たちのまさかのネットワークがどんどんつながり、基山町のふるさと大使・どぶろっくと友だちという人物を発見する。それを聞いた所は、その人のスマホからどぶろっく・江口に電話をすることに。突然電話に出た所に江口はパニックに陥る。
自然も豊かで、日本では珍しいライチ農園では、農業に詳しい所が栽培方法に興味津々。町民農園では、畑仕事中の町人と所が農業クイズで知識を競い合う。ほかにも、牛舎を設けない山地酪農や養蜂場で堪能するハチミツなど、自然を大満喫する。
さらに、あることで“日本一”の美しい図書館、ノリのよすぎる家族が営む寺の絶景カフェなど、町のスポットも充実している。
所と佐藤が一緒にロケをするのは20周年の「ハシゴの旅」以来、10年ぶり。その際、所が佐藤の活躍ぶりに対して「全部あなたの魅力だから」という言葉をかけ、佐藤が大号泣。今回の旅の途中、佐藤がそのとき所から「3人目の娘」と言ってもらったことに感謝すると、所は「あの頃は、面倒見なきゃと思ってた」と吐露。さらに、この10年の佐藤への心境の変化を明かす。