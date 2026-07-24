「転売ヤー消えてくれ！」 『映画ちいかわ』入場者特典フィギュア＆グッズ転売にファン激怒
■トレンド席巻の映画『ちいかわ』 特典は1100円前後で取引
【画像】高額転売の被害！映画『ちいかわ』特典のチャームミニフィギュア
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が本日24日に公開された。入場者特典の第1弾として特別デザインのチャームミニフィギュア（※全8種類から１つランダム）が数量限定で配布されており、早くもフリマサイトでは転売されている。
「特別デザインのチャームミニフィギュア」は、バッグや傘などにつけてちいかわたちを身近に感じられる、劇場限定アイテム。映画公式サイトでは、転売行為を禁止しており、「同一上映回でお渡しする入場者特典はお一人様お一つです。お一人様が複数枚の座席指定券をお持ちいただいた場合でも、お一人様お一つのお渡しとなります」「チケット購入時ではなく、ご鑑賞の際のシアター入場時にお配りいたします。ご入場前・ご退場後のお渡しはいたしません」「入場者特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります」「劇場内でのトレーディング行為はご遠慮ください」などと配布について注意喚起していた。
しかし、フリマサイトでは1個1100円以上で取引されており、未開封10点セットは2万5000円以上で取引されるなど高額転売されている。
ネット上では、Xにて「チャームミニフィギュア」がトレンド1位、「入場者特典」が2位とトレンドを席巻しており、また、劇場グッズも発売されていることから「映画ちいかわの転売がひどい！入場者特典で『無料』でもらえるミニフィギュアが超高額転売されてる…ポップコーンボックスも案の定転売ヤーのおもちゃに」「転売ヤー消えてくれ！ちいかわ映画の特典ヤバすぎる」「ちいかわ転売エグいな、軒並み売れてる。驚きの値段もあった」「ちいかわの劇場グッズをすでに転売してる人おる…許せぬ」など転売ヤーに対して怒りの声をあげている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
【画像】高額転売の被害！映画『ちいかわ』特典のチャームミニフィギュア
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が本日24日に公開された。入場者特典の第1弾として特別デザインのチャームミニフィギュア（※全8種類から１つランダム）が数量限定で配布されており、早くもフリマサイトでは転売されている。
「特別デザインのチャームミニフィギュア」は、バッグや傘などにつけてちいかわたちを身近に感じられる、劇場限定アイテム。映画公式サイトでは、転売行為を禁止しており、「同一上映回でお渡しする入場者特典はお一人様お一つです。お一人様が複数枚の座席指定券をお持ちいただいた場合でも、お一人様お一つのお渡しとなります」「チケット購入時ではなく、ご鑑賞の際のシアター入場時にお配りいたします。ご入場前・ご退場後のお渡しはいたしません」「入場者特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります」「劇場内でのトレーディング行為はご遠慮ください」などと配布について注意喚起していた。
ネット上では、Xにて「チャームミニフィギュア」がトレンド1位、「入場者特典」が2位とトレンドを席巻しており、また、劇場グッズも発売されていることから「映画ちいかわの転売がひどい！入場者特典で『無料』でもらえるミニフィギュアが超高額転売されてる…ポップコーンボックスも案の定転売ヤーのおもちゃに」「転売ヤー消えてくれ！ちいかわ映画の特典ヤバすぎる」「ちいかわ転売エグいな、軒並み売れてる。驚きの値段もあった」「ちいかわの劇場グッズをすでに転売してる人おる…許せぬ」など転売ヤーに対して怒りの声をあげている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
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