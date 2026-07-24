「じゃあ割ったらいい！」元火葬場職員が明かす遺族同士の“喉仏の奪い合い”
YouTubeチャンネル「火葬場談義」が、「火葬場のお骨上げで揉めてる〇族さんのあるある話」と題した動画を公開。元火葬場職員の下駄華緒とパンダ企画が、視聴者からの質問に答え、遺骨を巡って繰り広げられる遺族間の壮絶なトラブルの数々を明かした。
動画の中盤では、「仲の悪い遺族同士が喉仏を奪い合うようなことはあるのか」という視聴者からの疑問を取り上げた。これに対し下駄は、遺族が左右に分かれて別々の骨壺を用意する「分骨」のケースは珍しくないと説明。さらに、最後に残った喉仏をどちらが収めるかで言い争いになったエピソードを披露した。
双方が「ウチが入れます！」と一歩も譲らない状況の中、片方の男性が「じゃあ割ったらいい！」と言い放ち、台の上で喉仏を箸で激しく突き始めたという衝撃の展開に。結局、もう一方の遺族が「せっかく綺麗に残っているんで、もうウチはいいです」と身を引き事態は収束した。しかし、激しく突かれたにもかかわらず「めっちゃ丈夫で割れへんかった」と、当時の状況を振り返った。
また、骨壺が1つしかない状況で、親族同士が無言でガタガタと骨壺を奪い合う修羅場を目撃したことも告白。「内縁の妻と本妻」のパターンで対立が起きやすいと明かし、葬儀社から事前に情報共有があると助かると、職員ならではのリアルな本音をこぼした。
動画の終盤では、同席していた僧侶が自ら遺骨を割ろうとして止められたという信じがたい出来事も飛び出すなど、一般の想像をはるかに超える火葬場の裏側が次々と語られる対談となった。
動画の中盤では、「仲の悪い遺族同士が喉仏を奪い合うようなことはあるのか」という視聴者からの疑問を取り上げた。これに対し下駄は、遺族が左右に分かれて別々の骨壺を用意する「分骨」のケースは珍しくないと説明。さらに、最後に残った喉仏をどちらが収めるかで言い争いになったエピソードを披露した。
双方が「ウチが入れます！」と一歩も譲らない状況の中、片方の男性が「じゃあ割ったらいい！」と言い放ち、台の上で喉仏を箸で激しく突き始めたという衝撃の展開に。結局、もう一方の遺族が「せっかく綺麗に残っているんで、もうウチはいいです」と身を引き事態は収束した。しかし、激しく突かれたにもかかわらず「めっちゃ丈夫で割れへんかった」と、当時の状況を振り返った。
また、骨壺が1つしかない状況で、親族同士が無言でガタガタと骨壺を奪い合う修羅場を目撃したことも告白。「内縁の妻と本妻」のパターンで対立が起きやすいと明かし、葬儀社から事前に情報共有があると助かると、職員ならではのリアルな本音をこぼした。
動画の終盤では、同席していた僧侶が自ら遺骨を割ろうとして止められたという信じがたい出来事も飛び出すなど、一般の想像をはるかに超える火葬場の裏側が次々と語られる対談となった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。