同席していた僧侶が喉仏を割ろうとした衝撃のエピソード

視聴者からの質問「遺族同士で喉仏を奪い合うことはある？」

「一番避けたい」元職員が明かす、火葬途中に火が消え別の炉へ移動させる“入れ替え”の裏側

「実は間違ってない」骨壺に入りきらなかった遺骨の行方、元職員が明かす意外な真実

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。