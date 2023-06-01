グーグル（Google）は、Googleアカウントのサインインおよび復旧手段として「自撮り動画（セルフィービデオ）」を利用できる新機能を発表した。

スマートフォンの紛失やアカウントからのロックアウトが発生した場合でも、登録した顔の動作と照合することで安全にアカウントへアクセスできるようになる。対象となるユーザーは専用ページから設定できる。編集部で確認したところ、スマートフォンやパソコンから設定できるようになっている。

頭部の動きをキャプチャして事前登録

設定時には、スマートフォンのカメラに向かって頭を複数の角度に動かすガイドに従い、短時間の動画を撮影して登録する。

サインインする際、あらためて自撮り動画を撮影し、事前に登録した動画と照合することで本人確認を完了する仕組みとなっている。

ディープフェイク対策とプライバシー保護

セキュリティ面では、写真や生成AIによる偽動画（ディープフェイク）を用いた成りすましを防ぐため、保存された動画との照合に加え、リアルタイムで簡単な動作を求める多層的な保護策を導入している。

撮影された動画は暗号化された状態で安全に保存され、アカウントの復旧目的以外には本人の同意なく利用されない。登録した動画はアカウント設定からいつでも削除できる。

アカウント復旧手段の選択肢を拡大

グーグルではこれまでも、パスキーや復旧用連絡先といった認証手段を提供してきた。

今回の自撮り動画ログインの追加により、通常使用しているスマートフォンやパソコンが利用できない状況でも、アカウントへアクセスできる選択肢をさらに拡充するとしている。