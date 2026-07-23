¿·¼Ö236Ëü¤«¤é¡ª ¥Þ¥Ä¥À¿··¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×È¯É½¡ª 179ÇÏÎÏ¤Î2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖÄ¾4¡×¿·ÀßÄê¡õ¡È6Â®MT¡É¤â¡ª °ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò¶¯²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¡ÈÎ®Îï¡É¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡õ¥»¥À¥ó¡×ÅÐ¾ì
2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼M¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÄÉ²Ã¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ºþ¿·
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï2026Ç¯7·î23Æü¡¢¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡Ê¥Þ¥Ä¥À ¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤è¤ê¼õÃí¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä¤ÏÆ±Ç¯8·î¤«¤é½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¼Ö236Ëü¤«¤é¤Î¥Þ¥Ä¥À¿··¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê52Ëç¡Ë
¡¡¥Þ¥Ä¥À3¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ2019Ç¯5·î¤Ë¹ñÆâÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿C¥»¥°¥á¥ó¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬Á´Ä¹4460mm¡ßÁ´Éý1795mm¡ßÁ´¹â1440mm¡¢¥»¥À¥ó¤¬Á´Ä¹4660mm¡ßÁ´Éý1795mm¡ßÁ´¹â1445mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2725mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Öº²Æ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£ÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¸÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¦ÉÊ²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Öe-SKYACTIV G 2.5¡×¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£
¡¡2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖM HYBRID¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï179ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï238Nm¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ6.5ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯60.5Nm¤òÈ¯À¸¡£»ÈÍÑÇ³ÎÁ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ö2WD¡¦6Â®AT¼Ö¡×¤¬15.6km¡¿L¡¢¡Ö2WD¡¦6Â®MT¼Ö¡×¤¬17.0km¡¿L¡¢¡Ö4WD¡¦6Â®AT¼Ö¡×¤¬14.6km¡¿L¡£¥»¥À¥ó¤Î¡Ö2WD¡¦6Â®AT¼Ö¡×¤Ï15.9km¡¿L¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢e-SKYACTIV G 2.5ÅëºÜ¼Ö¤È¤·¤Æ¡Ö25S¡×¤È¡Ö25L¡×¤òÀßÄê¡£25S¤È25L¤Î2WD¼Ö¤Ë¤Ï6Â®AT¤Ë²Ã¤¨¤Æ6Â®MT¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢4WD¼Ö¤Ï6Â®AT¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥À¥ó¤Ç¤Ï¡¢2WD¡¦6Â®AT¤Î25L¤Ëe-SKYACTIV G 2.5¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½¾ÍèÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤Ï¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤òµ¡¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Î¡Ö15C¡×¤È¡Ö15S¡×¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¡Öe-SKYACTIV X¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖX Touring¡×¤òÀßÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇË¡¿Í¸þ¤±»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿15C¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÁª¤Ù¤ë¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥À¥ó¤Ë¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö20S¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÀßÄê¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢e-SKYACTIV G 2.5¤ª¤è¤Óe-SKYACTIV X 2.0ÅëºÜ¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¢¥í¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢25S¡¢25L¡¢X Touring¤Ë¤Ï¡¢¹ß¼Ö»þ·Ù¹ðµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¶ÛµÞ»þ¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä±¦ÀÞ»þ¤Î»ö¸Î²óÈò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Â®ÅÙÉ¸¼±Ï¢Æ°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À¡¦¥ì¡¼¥À¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦LED¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤â¾åµéSUV¡ÖCX-60¡×¤ä¡ÖCX-80¡×¤ÈÆ±Åù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¿Ê²½¤·¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ÎÈ¿¼Í¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Ö¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬236Ëü5000±ß¤«¤é409Ëü2000±ß¡¢¥»¥À¥ó¤¬275Ëü±ß¤«¤é326Ëü7000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·ÀßÄê¤Î2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¼Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î25S¡¦2WD¼Ö¤¬305Ëü8000±ß¤«¤é¡¢¥»¥À¥ó¤Î25L¤¬319Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£