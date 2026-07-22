サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は、スペインの4大会ぶり2度目の優勝で幕を閉じた。19日（日本時間20日）の決勝でアルゼンチンを撃破。表彰式での超大物2人を捉えた英紙の写真説明文が話題になっている。

スコアレスのまま延長戦に突入した頂上決戦。延長後半開始早々、スペインがトーレスのゴールで先制し、そのまま歓喜のホイッスルを聞いた。

FIFAのインファンティーノ会長と米国のトランプ大統領は表彰式に登場。トロフィーをスペインのロドリ主将に手渡した後、トランプ大統領は端に移動したとはいえ、ステージから降りる素振りを見せない。インファンティーノ会長は慌てて大統領に接近。精一杯の笑顔で促し、なんとか降壇させることに成功した。

降壇した2人が話し込むシュールな写真を掲載したのは、英紙「ガーディアン」だ。写真説明には「ジャンニ・インファンティーノは、自分がスペイン代表チームの一員ではないことをドナルド・トランプに丁寧に説明している」と記されており、X上の海外ファンも騒然となった。

「ガーディアンのユーモアこそ金メダルだ」

「この投稿、今日のネットでおもしろい大賞」

「いやいや……誰かこの人にスペイン代表のユニホームを着せてあげて（笑）」

「ジャンニ、ついに自分の仕事をしたな」

「トランプくらい人生楽しめてたら、どれだけ毎日が幸せなんだろうな」

「やばすぎるキャプション」

「それにしても、見事な写真だな」

「でも、あいつはアルゼンチン代表の一部だろ」

4大会ぶりに頂点に立ったスペインはFIFAランクも1位に返り咲き、優勝賞金5000万ドル（約81億円）もゲットした。



（THE ANSWER編集部）