今年初40℃超“夜の熱中症”警戒　夜間のエアコン「上手な使い方」は　専門家「昼間より温度高めに」「風向きは水平」

21日は各地で“体温超え”の暑さとなり、暑さのピークを過ぎた午後4時時点でも、東京都心では34.6度、酷暑日となった愛知・豊田市で38.1度、岐阜・郡上市では35.7度と、30℃を超える気温となっている。注意が必要なのが“夜の熱中症”だ。

パナソニックが行った「夜間の熱中症リスク」に関する意識調査では、20代から60代にかけて、年齢が上がるほど「不安に感じる」と答えた人が減る傾向が見られたという。

つまり、一般的に熱中症リスクが高いとされる世代の方が、夜の熱中症への不安が少ないというのだ。

こうした夜の熱中症への意識は、なぜ世代間で差があるのか。専門家は、夜間に潜む熱中症の危険を指摘する。

8日連続で熱帯夜

21日は今年最多42の都府県で、熱中症警戒アラートが発表された。

東京消防庁によると、午後3時までに3歳から103歳までの男女128人が、熱中症で救急搬送された。

また、20日までの3連休中、全国で少なくとも11人が熱中症の疑いで死亡したことがFNNの取材で分かった。

東京は21日夜も気温が25℃を下回らず、8日連続で熱帯夜となる予想だ。

昼だけでなく夜も熱中症の危険が高まる今の時期。街で対策を聞いたところ、多く聞かれた熱中症対策がエアコンだ。

ところが、その使い方をめぐっては「寝始めから起床までエアコンをずっとつけている状態。サーキュレーターも回して、なるべく効率よく。僕と息子が暑がりで合わせてもらってるが、いつも寒そうだなと、嫁さんは」「エアコンをタイマーにして寝て、（切れて）暑くなったらつけての繰り返し。2時とか3時とか1回目が覚めます」「部屋をキンキンに冷やした状態で冷房消して寝るとか、（暑くなったら）冷房つけて。逆に冷えすぎて風邪を引いたりとか。ちょうどいいラインがなくて、どうしようという感じ」など、何が正解なのか頭を悩ませている人も多くいた。

基礎代謝落ち「暑さ不快に感じにくく」

一方で、年齢が上がるにつれ、夜の熱中症への不安を感じなくなっているという調査結果について、専門家は次のように分析する。

熱中症総合研究所・三宅康史医師：

「夜はエアコンなしでも眠れるものだ」という今までの古くからの考え方が、そのまま残ってる。だから不安じゃないというのと、夜の暑さをあまり不快に感じない。だから熱中症になるわけがないということになろうかと。

三宅医師によると、年齢を重ねるにつれ、体の水分量が少なくなり暑さに弱くなる一方、基礎代謝が落ちることで暑さが不快に感じにくくなるという。

安宅晃樹キャスター：

この間、母親と祖母が熱中症になって体調を崩したと連絡があったんですけど、やはり日中でエアコンを使っていなかったということでした。

エアコン「朝まで使用」36％

一方、次のようなデータもある。

就寝時にエアコンを使うかどうかについて、「朝まで使用」と答えた人は36％で最も多く、「切タイマーを設定して一定時間使用」は31％、「使用しない」は18％だった（パナソニック「エオリア」調べ）。

では、夜間のエアコンの使用方法によって、室内の温度はどれくらい変化するのか。パナソニックが行った検証動画がある。

検証は、外の気温が30℃、部屋（6畳）に1人がいる想定で、エアコンを「冷房28℃」に設定。「つけっぱなし」と「3時間切タイマー」で8時間後の室内の温度を比較した。

まずは「つけっぱなし」にした場合、室温は徐々に下がり、計測終了まで大きな室温変化はなく、26℃から27℃台を維持していた。

一方「切タイマー」にした場合、3時間でエアコンが停止すると、27.3℃から28.6℃まで、わずか30分で1.3℃上昇した。

その後も室温は上がり続け、計測終了時は外の気温を超える31.2℃まで上昇した。

電気代の差「一晩で15.2円」

夜間のエアコンをタイマーにした場合と、朝までつけっぱなしにしたとでは、電気代にどれぐらいの差が出るのか。

榎並大二郎キャスター：

3時間で切れるタイマーで使用した場合、電気代は11.5円。8時間つけっぱなしで使用した場合26.7円で、その差は一晩で15.2円でした。

エアコンの機種による差もあると思いますが、8時間つけっぱなしを1カ月続けた場合でも、電気代は800円ほどということでした。

山粼夕貴キャスター：

電気代として高いと感じてしまうかもしれないですけど、これで命が守れると思えば、つけっぱなしの方がいいですよね。

風向きは「水平」

エアコンをつけっぱなしにする際の「上手な使い方」を専門家に聞いた。

榎並大二郎キャスター：

熱中症総合研究所の三宅医師によりますと、寝るときは「昼間より設定温度を高めに設定」。低い位置で体を動かさず寝るので、下に溜まった冷気を感じやすいから、設定温度が高くていいそうです。

また、風向きは「水平」がいいそうです。上から下に落ちる風で空気が循環しやすくなるということでした。

また、つけっぱなしによる乾燥が気になる人は、寝る前のコップ一杯の水を飲んだり、ペットボトル1本分程度の水を置いたりするとよいとしている。

榎並大二郎キャスター：

ついつい月々の電気代が頭によぎって、エアコンを躊躇してしまう方もいるかもしれませんが、21日は今年初めて40度を上回るなど、危険な暑さになっています。特にご高齢の方が身近にいる場合などは声をかけ合って、命を守る行動をお願いします。

（「イット！」7月21日放送より）