中国発祥の人気飲料チェーンの「ロゴ」がフランスのあの高級ブランドのデザインと酷似しているとして、中国で裁判となっています。この裁判をめぐり、思わぬ議論が巻き起こっています。

上海市内にある「Molly Tea」。ジャスミン茶などの中国茶をベースに、果物やホイップを組み合わせたドリンクが人気です。

記者

「お店によっては購入してから81杯待ち。こちらのお店は99杯待ちとなっています」

購入した人

「毎日飲んでいます。これは新商品です。ブドウのミルクティーで人気ですね」

「最近ダイエット中なので、自分への数少ないご褒美です」

5年前に中国・深センで誕生したこのお店。今ではアメリカやオーストラリアなど海外を含めて2000店舗以上に拡大していて、急成長を遂げています。

ところが今、ある問題が起きています。

記者

「フランスの高級ブランド『ルイ・ヴィトン』です。このルイ・ヴィトンを象徴するロゴとモリーティーのロゴが酷似しているとして、裁判に発展しています」

「ルイ・ヴィトン」がモリーティーに対して商標権の侵害を訴えているのです。モリーティーのロゴとルイ・ヴィトンの「モノグラム」の模様を比べてみると、違いはあるものの確かに似ているようにもみえます。

モリーティーは2024年以降、中国当局に複数回、花をモチーフにしたロゴの商標登録を申請していましたが却下されています。

中国メディアによりますと、ルイ・ヴィトンは、モリーティーが申請が却下されたのにもかかわらず、ロゴを商業利用し続けていたと主張しています。

ただ、この裁判をめぐりネット上ではこんな声が…

「この『モノグラム』の模様って、中国の古代からあったものじゃなかったっけ？」

「中国の伝統文様は、中国人みんなの共有財産です」

モリーティーのロゴはそもそも中国の伝統文様に由来しているのでは、との声が相次いでいるのです。

「見つけました！見てください、同じ模様ですよね」

中国のSNSではモリーティーを支持する動画まで。

一方でルイ・ヴィトンを擁護する声も。

「法律の話をしているのに、感情論で返している…」

思わぬ形で注目されることになったこの裁判。先月末、一審判決がでました。

中国の裁判所はルイ・ヴィトンが保有する商標権をモリーティーのロゴが侵害していると認定し、運営会社に対して1030万元＝日本円でおよそ2億5000万円の損害賠償金を支払うよう命じました。

一審判決にモリーティーの利用客は。

「関係ありません。飲みたければ飲みます」

「おいしいから飲むのであって、ロゴで選んでいるわけではありません」

「この件をきっかけに、中国の伝統文化や愛国心について改めて考えるようになりました」

モリーティー側は中国メディアの取材に対し控訴するとしていて、この先、どう決着がつくのかが注目されます。