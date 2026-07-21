7月15日、人気インフルエンサーの三野宮鈴容疑者（22）が、コカインの「共同所持」の疑いで通常逮捕（再逮捕）されたことが捜査関係者への取材で分かった。

【写真を見る】水着姿やバニーガール姿を披露していた三野宮容疑者。白目をむきキマっている表情の青木容疑者。

行動を共にしていた青木敬士郎容疑者（28）とともに引き起こしたこの事件は、「SNSでクスリをやっている動画を見た」という通報から逮捕へと繋がった。

「人気グラドル」と「薬物系インフルエンサー」

逮捕された両容疑者について、芸能プロ関係者が明かす。

「三野宮容疑者は、ABEMAの人気恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』への出演や『ミスマガジン2022』で読者特別賞を受賞したことで知られ、インスタグラムのフォロワーは12万人を超える人気グラドルです。

一方の青木容疑者は、フォロワー5万人超のインフルエンサー。粉末のようなものを鼻から吸い込み、白目をむいたり虚ろな表情を見せる動画の視聴回数が多く、ネット上の一部では"薬物系インフルエンサー"として知られた存在でした」

取材班が以前話を聞いた2人を知る女性によると、彼らは数年前から交際しており、ヨーロッパへ旅行に行くほど親密だったという。しかし、「くっついたり別れたりを繰り返していた」といい、関係は不安定だったようだ。

高知で「SNSで薬物をやっている動画に出ている男を見た」と通報

逮捕の発端は、6月9日の深夜に遡る。地元紙記者が振り返る。

「高知市内の繁華街で、『SNSで薬物をやっている動画に出ている男を見た』という通行人からの通報を受けた警察官が現場へ急行。2人を見つけ、職務質問をしました。この際、三野宮容疑者は任意同行に応じたものの、尿検査の結果が陰性だったため一度は帰宅しています。翌10日、青木容疑者の車内のリュックサックからケタミン2.67グラムが発見され、青木容疑者が緊急逮捕されました。

その後のスマートフォンの解析などにより、2人が1週間以上行動を共にしていたことが判明。リュック内のケタミンを共同所持していたとして、6月25日に出頭した三野宮容疑者も逮捕に至りました」

今回の再逮捕について捜査関係者が明かす。

「ケタミンについては処分保留という扱いになっていますが、今回、青木容疑者のポケットの中にあったコカイン1.27グラムの『共同所持』容疑で再逮捕しました。職業については前回『不詳』と発表しましたが、本人が『インフルエンサー』だと主張しているため、今回は正式な報道発表もインフルエンサーとしています」

三野宮容疑者の認否は明らかにされていない。

逮捕直前の「おばあちゃまの床屋」駆け込み奇行

6月25日に警察署へ自ら出頭した三野宮容疑者だが、逮捕直前の最後のSNS投稿ではとある報告をしていた。前出の芸能プロ関係者が明かす。

「出頭のわずか3日前の6月22日、彼女はメンバーシップ限定の投稿で《衝動で近くのおばあちゃまがやってる床屋のようなとこで何でもいいので切ってくださいってお願いしてみた^_^》と綴り、写真とともに投稿していたんです。突然の散髪は、迫り来る逮捕を感じ取っての恐怖や焦りからくる行動だったのかもしれません」

華やかなSNS投稿の裏側で泥沼にハマっていったインフルエンサーカップル。全容解明が待たれる。