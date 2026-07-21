旅行系YouTuber、メキシコでW杯チュニジア戦を現地観戦 日本代表の快勝に感動

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直行便は片道9万円…！東京から沖縄・石垣島へ「韓国経由」で行ったら半額になった話

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旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。