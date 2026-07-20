人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【完全新作】しゃぶ葉の「沖縄グルメフェア」が凄すぎた！最高に美味しすぎて食べまくったら満腹すぎた爆食女の末路【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、しゃぶ葉で開催中の「沖縄グルメフェア」を訪れ、多彩な限定メニューや独自のアレンジレシピを堪能しながら、その魅力を余すところなくレビューしている。

山崎NANAは、フェア限定の「沖縄そばだし」と「和豚もちぶた」をメインに選択。美しいピンク色の豚肉をさっぱりとした出汁にくぐらせると、「噛む度に甘みと旨みが口中に広がって幸せすぎる」と絶賛し、沖縄の方言で「いっぺーまーさん（とても美味しい）」と満面の笑みを見せた。さらに、サラダやタコミート、サルサソースをご飯に乗せて作る「タコライス」や、クレープ生地で具材を巻く「タコス風アレンジ」など、食べ放題ならではの自由な楽しみ方を実践。また、沖縄そばだしにうどんとお麩、紅生姜を合わせた「沖縄そば風うどん」を自作し、もちぶたの旨みが染み切ったスープと太麺の絡みを高く評価している。

数あるメニューの中で、彼女が「特にジューシーがオススメ」と推すのが、豚の出汁をベースにした炊き込みご飯「ジューシー」だ。そこに和豚もちぶたをたっぷりとトッピングするという贅沢な食べ方も披露し、大満足の表情を浮かべた。最後は「シークヮーサーゼリー」や特製パフェで締めくくり、「おだしやお肉だけでなくデザートやジュースで最後まで楽しめる充実の沖縄フェア大優勝です」と総括。豊富な種類と本格的な味わいが揃うしゃぶ葉のフェアは、読者にとっても足を運ぶ価値が十分にありそうだ。

YouTubeの動画内容

00:11

目的は沖縄グルメフェア！充実のメニューに期待大
01:23

和豚もちぶた×沖縄そばだしを実食「噛む度に甘みと旨みが」
02:40

食べ放題ならではの楽しさ！手作りタコライスに挑戦
04:09

おすすめアレンジ「沖縄そば風うどん」を作る
05:20

沖縄の郷土料理「ジューシー」ともちぶたの最強コンボ

関連記事

和食さとの食べ放題が豪華すぎる！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「大満足！！！」

和食さとの食べ放題が豪華すぎる！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「大満足！！！」

 羽田空港のラーメン自販機が大人気！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「本格的なラーメン！」

羽田空港のラーメン自販機が大人気！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「本格的なラーメン！」

 業務スーパーの1400円食べ放題がコスパ最高すぎた！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！

業務スーパーの1400円食べ放題がコスパ最高すぎた！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

山崎NANA(YamazakiNANA)_icon

山崎NANA(YamazakiNANA)

YouTube チャンネル登録者数 2.58万人 1599 本の動画
y0818.nana@gmail.com
youtube.com/channel/UCt1YjOq1tr1xDBTzBJ2XHMQ YouTube