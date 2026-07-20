しゃぶ葉の沖縄フェアをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「過去一オススメ！」
人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【完全新作】しゃぶ葉の「沖縄グルメフェア」が凄すぎた！最高に美味しすぎて食べまくったら満腹すぎた爆食女の末路【大食い】」と題した動画を公開した。動画では、しゃぶ葉で開催中の「沖縄グルメフェア」を訪れ、多彩な限定メニューや独自のアレンジレシピを堪能しながら、その魅力を余すところなくレビューしている。
山崎NANAは、フェア限定の「沖縄そばだし」と「和豚もちぶた」をメインに選択。美しいピンク色の豚肉をさっぱりとした出汁にくぐらせると、「噛む度に甘みと旨みが口中に広がって幸せすぎる」と絶賛し、沖縄の方言で「いっぺーまーさん（とても美味しい）」と満面の笑みを見せた。さらに、サラダやタコミート、サルサソースをご飯に乗せて作る「タコライス」や、クレープ生地で具材を巻く「タコス風アレンジ」など、食べ放題ならではの自由な楽しみ方を実践。また、沖縄そばだしにうどんとお麩、紅生姜を合わせた「沖縄そば風うどん」を自作し、もちぶたの旨みが染み切ったスープと太麺の絡みを高く評価している。
数あるメニューの中で、彼女が「特にジューシーがオススメ」と推すのが、豚の出汁をベースにした炊き込みご飯「ジューシー」だ。そこに和豚もちぶたをたっぷりとトッピングするという贅沢な食べ方も披露し、大満足の表情を浮かべた。最後は「シークヮーサーゼリー」や特製パフェで締めくくり、「おだしやお肉だけでなくデザートやジュースで最後まで楽しめる充実の沖縄フェア大優勝です」と総括。豊富な種類と本格的な味わいが揃うしゃぶ葉のフェアは、読者にとっても足を運ぶ価値が十分にありそうだ。
山崎NANAは、フェア限定の「沖縄そばだし」と「和豚もちぶた」をメインに選択。美しいピンク色の豚肉をさっぱりとした出汁にくぐらせると、「噛む度に甘みと旨みが口中に広がって幸せすぎる」と絶賛し、沖縄の方言で「いっぺーまーさん（とても美味しい）」と満面の笑みを見せた。さらに、サラダやタコミート、サルサソースをご飯に乗せて作る「タコライス」や、クレープ生地で具材を巻く「タコス風アレンジ」など、食べ放題ならではの自由な楽しみ方を実践。また、沖縄そばだしにうどんとお麩、紅生姜を合わせた「沖縄そば風うどん」を自作し、もちぶたの旨みが染み切ったスープと太麺の絡みを高く評価している。
数あるメニューの中で、彼女が「特にジューシーがオススメ」と推すのが、豚の出汁をベースにした炊き込みご飯「ジューシー」だ。そこに和豚もちぶたをたっぷりとトッピングするという贅沢な食べ方も披露し、大満足の表情を浮かべた。最後は「シークヮーサーゼリー」や特製パフェで締めくくり、「おだしやお肉だけでなくデザートやジュースで最後まで楽しめる充実の沖縄フェア大優勝です」と総括。豊富な種類と本格的な味わいが揃うしゃぶ葉のフェアは、読者にとっても足を運ぶ価値が十分にありそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
和食さとの食べ放題が豪華すぎる！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「大満足！！！」
羽田空港のラーメン自販機が大人気！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「本格的なラーメン！」
業務スーパーの1400円食べ放題がコスパ最高すぎた！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！
チャンネル情報
y0818.nana@gmail.com