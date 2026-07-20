【熱帯じょう乱】日付変更線を超える予想

気象庁が発表している「アジア地上気圧」天気図によると、日付変更線の東、ハワイの南にある「熱帯じょう乱」が発達しながら、日付変更線を超えて北西太平洋側に侵入してきそうです。３年ぶりの「越境台風」となる可能性があります。

越境台風となる可能性がある熱帯じょう乱の動きは、

に掲載しています。

全国の週間天気はこちらで確認できます。

越境 台風 とは

「台風」は、東経１８０度より西の北西太平洋か南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速が約１７m/s以上になったものを指します。

「ハリケーン」は、北大西洋、カリブ海、メキシコ湾および西経１８０度より東の北東太平洋に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速が約３３m/s以上になったものを指します。

「サイクロン」は、ベンガル湾やアラビア海などの北インド洋に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速が約１７m/s以上になったものを指します。

今回は「ハリケーン」の領域から日付変更線を超えて「台風」の領域に移動してくるとみられる「熱帯じょう乱」です。このように呼び名が変わる「熱帯じょう乱」は「越境台風」と呼ばれます。

（１）２０２３年の「台風８号」

８月１２日に日付変更線を超えて台風８号になりましたが、１５日には熱帯低気圧に変わりました。

ハワイは強風が吹き、マウイ島の山火事の原因になったと言われています。

次に「ハリケーン」から「台風」に変わると、この２０２３年「台風８号」以来となります。

（２）２０１８年の「台風１７号」

８月１４日に日付変更線を超えて台風１７号になりましたが、１５日には熱帯低気圧に変わりました。

東から【反時計回りの渦】雨と風シミュレーション３０日（木）まで

画像で掲載している雨・風シミュレーションを見ていきます。「黒線」は「日付変更線（東経１８０度線）」を示しています。ハワイのホノルルの南にある「赤い○」に注目してください。

だんだんと発達しながら「反時計回りの渦」が鮮明になってきて「日付変更線（東経１８０度線）」を東から西へと超えてきます。３０日（木）ごろには「サイパン」「グアム」の東の海上に達しそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。しかし、３年ぶりの「越境台風」となるかもしれないため動向に注目しましょう。

【初の”酷暑日”か】全国各地の週間予報

４０℃以上の最高気温になると、今年から「酷暑日（こくしょび）」と呼ぶことになりましたが、その酷暑日が早くも観測されそうです。４０℃の予想最高気温となっているのは、群馬県館林市（２１日と２２日）、名古屋市（２２日と２３日）です。

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