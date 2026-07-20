イングランドのサッカースター、ウェイン・ルーニーが2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）期間中にファンとした約束を果たした。

英放送局BBCは18日（現地時間）、イングランド代表や名門クラブのマンチェスター・ユナイテッドでFWとして活躍したルーニーが米ニューヨークのハドソン川でボートに漕いでいる映像を公開した。

BBCの2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米W杯中継の解説委員を務めているルーニーは、今大会のノルウェー対ブラジルの16強戦を控え「ノルウェーが勝てばマージー川でボートを漕ぐ」と話していた。

マージー川はルーニーの故郷でありプロデビューしたチーム、エヴァートンの本拠地リバプールを流れる川だ。

ノルウェーはブラジルを2−1で破り、史上初となるベスト8進出を果たした。その後、ブラジル戦で2得点したノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランドは「ルーニー先輩、あなたのボート漕ぎの旅を楽しみにしている」と約束の履行を催促した。

ルーニーは現地での中継スケジュールのため米国に滞在中であるため、マージー川ではなくハドソン川に向かった。BBCの解説委員の同僚ジョー・ハートとマイカ・リチャーズも同行した。

BBCの映像の中でルーニーは「約束通りボート漕ぎをする」とし「言ったことは守らなければいけない」と語った。

彼らはノルウェーの集団応援で有名になった「バイキング・ロウ」の動きに合わせて力強くボートを漕いだ。挑戦を終えたルーニーは「思っていたよりもはるかに楽しかった。リズムをつかみ始めてからは本当に楽しかった」と感想を語った。

ルーニーは「ノルウェーのベスト8進出を祝う。ファンを尊重する気持ちを込めて最善を尽くして約束を守った」とし「ベスト8進出にはハーランドの貢献が大きかった。今回の成果を思う存分楽しんでほしい」と祝いの言葉を送った。