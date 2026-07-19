◇バレーボール ネーションズリーグ男子大阪大会第5日 日本―アルゼンチン（2026年7月19日 Asueアリーナ大阪）

バレーボールのネーションズリーグ男子大阪大会1次リーグが行われ、既に決勝大会進出を決めている世界ランキング4位の日本は同14位のアルゼンチンと対戦。3―0のストレートで下し、大会史上初となる予選全勝を達成した。決勝ラウンドは7月29日から中国・寧波で行われ、日本は初戦で中国と対戦する。

第1セット、日本はアウトサイドヒッターに主将の石川祐希、高橋藍、オポジットに西田有志、セッターに深津英臣、ミドルブロッカーに小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロに小川智大のラインナップで臨んだ。アルゼンチンの粘りによる終盤までもつれる展開となったが、高橋、西田のブロックポイントで突き放すと、最後は石川の強烈なスパイクが決まり、最初のセットを25―22で先取した。

第2セットも高橋の連続サービスエースや石川の狙い済ましたアタックでポイントを重ね、25―22で連取。勢いが止まらない日本は第3セットも序盤からアルゼンチンを圧倒した。最後はアルゼンチンの選手にタッチネットがあったとされ、25―16でストレート勝ちした。

石川は「出た選手が活躍してチームでとった12連勝でした」とし、決勝ラウンドを見据えて「メダルを獲る準備をしたい」と言葉に力を込めた。高橋は「最高でーす！」を3連発し、喜びを爆発させていた。そして「全員が大事なところで1点を取れるチームになってきている。まだまだ高みを目指したい」と意気込んでいた。

＜大会の男子日本の戦績＞

第1戦 ウクライナ 3-0

第2戦 ポーランド 3-2

第3戦 中国 3-1

第4戦 スロベニア 3-1

第5戦 セルビア 3-1

第6戦 イラン 3-2

第7戦 米国 3-2

第8戦 フランス 3-2

第9戦 イタリア 3-2

第10戦 カナダ 3-2

第11戦 ベルギー 3-0

第12戦 アルゼンチン 3-0