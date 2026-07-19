北中米Ｗ杯３位決定戦（１８日＝日本時間１９日、米国・マイアミ）で、イングランドは６―４で前回２０２２年カタール大会準優勝のフランスを下し、３位となった。

この日はＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）はベンチ入りながら、前半３分から得点ラッシュが始まる。ＭＦデクラン・ライス（アーセナル）がピッチ中央から単独でドリブルすると、そのまま先制点を挙げた。

１８分には左サイドのＣＫからＤＦエズリ・コンサ（アストンビラ）が頭で合わせ、３７分は速攻の形でＦＷブカヨ・サカ（アーセナル）が決め切り、前半アディショナルタイムにもサカがこの日２ゴールを挙げて折り返した。

このまま大勝かと思われたが、フランスに怒涛の追い上げを許す。後半３分、同９分、同２１分に立て続けに失点。

この１失点目と３失点目はＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）に奪われ、エムバぺはこれで今大会通算１０得点で首位に浮上し、Ｗ杯通算最多の２２得点となった。

１点差に迫られたイングランドは、点取り屋のＭＦジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）を投入。同４２分にサカがＰＫでハットトリックを達成し、再び２点差に引き離す。

しかし、３―５の後半アディショナルタイムにはＦＷウスマン・デンペレ（パリ・サンジェルマン）によって再び１点差に。それでも最後はベリンガムが今大会通算７得点目をマークしてとどめを刺した。

トーマス・トゥヘル監督は「前半は素晴らしいプレーができたが、後半は波乱の展開となった」と振り返った。

相手より１日少ない中２日で試合に挑み、勝利したことで「我々が示したメンタリティーには、心からの称賛と最大限の敬意を表したい。あらゆる逆境を乗り越えたことは、まさに素晴らしい」とイレブンをたたえた。

そして、フランスが１８年ロシア大会は優勝し、前回大会は決勝に進出したことを強調すると、指揮官は「わずかな差はあるが、問題はない。我々はそれを縮めたい。今日はその差を縮めるための第一歩だった。我々はそれを成し遂げた」と大きな手応えを示した。

６６年の母国開催以来となる表彰台まで上り詰めたイングランドは、悔しさもありながら、最後に大きな自信をつかみ取った。