YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「独自路線のナチュラルローソン商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。動画では、偏食家である氏原を太らせるという目的のもと、相方・サカモトが厳選した自然派コンビニ「ナチュラルローソン」の商品を忖度なしでレビューしている。



サカモトは、素材を大事にするナチュラルローソンの商品なら氏原も食べられるのではないかと期待を寄せる。しかし、氏原は「ワクワクしない」「思想を感じる」と冒頭から乗り気ではない様子で実食をスタートさせた。



最初に「わさび仕立ての桜島どりカツ＆金平ごぼうツナポテト」のサンドイッチを口にした氏原は、「普通の味」「ジャンク感がない」と一刀両断。続く「鶏唐揚げの黒酢あん弁当」では、「唐揚げ美味い」「野菜がマジでしっかりしてる」と、具材の大きさと質に驚きの表情を見せるものの、「コンビニ飯を食わされてるだけ」と厳しい評価を下した。



その後、サカモトが隠し玉として用意した「まるごと豆腐入りチゲスープ」や「スパイス香るチキンカレー」といった商品も試食するが、どれも「また健康の味だよ」と苦笑い。サカモトは「パンチのあるものをマイルドにしている」と特有の優しい味付けを分析するが、ジャンクフードを好む氏原にとっては、物足りなさが際立つ結果となった。



総括として、ナチュラルローソンの最大の強みである「健康志向」や「オーガニック」といった要素が、偏食の氏原には一切刺さらないことが浮き彫りになった。一方で、具材の大きさや本格的な味付けは間違いなく高水準であり、健康を意識する読者にとっては魅力的な選択肢となるだろう。求める味のベクトルに合わせてコンビニを使い分けることの重要性が伝わるレビュー動画である。



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