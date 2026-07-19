元お笑い芸人・マサ越前さん死去、35歳 ステージ4の末期がんを公表していた「私の1番のヒーローだよ」【妻の報告全文】
元お笑いコンビ・トラッシュスターのツッコミで、現在「マサ越前」名義で、福井県でご当地ヒーローのプロデュースなどを行っている伊藤政臣さんが死去したことが、18日に公表された。35歳だった。伊藤さんの妻がXで報告した。
【写真】「私の1番のヒーローだよ」妻に寄り添うマサ越前さん
妻は「最後まで闘う姿をみせてくれてありがとう。私の1番のヒーローだよ。かっこよかった。またね！」などと伊藤さんへのメッセージを送り、2人が寄り添う在りし日の写真を公開した。
伊藤さんは昨年8月29日、自身のXで「昨年12月に手術をした胃癌についてのご報告です。先月から体調が悪化し、検査を受けたところ肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました」「病院での診断結果はステージ4の末期癌でした」と公表していた。
以下、妻の報告全文。
ご報告
かねてより病と闘っておりました、
夫であるマサ越前が永眠いたしました。
葬儀につきましては、家族・親族をはじめ、多くのご友人や関係者の皆様に見守られ、滞りなく執り行うことができました。
これまで温かく励まし、支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
数年にわたる闘病でしたが、病と向き合い、時には弱音を吐き、最後の最後まで頑張ってくれました。
誰よりもエンターテイナーで最高の夫でした。痛みや苦しみから解放されて、
天国ではたくさん笑っていてほしいです。
まだ気持ちの整理がついておらず、ご連絡が行き届いていない方もいらっしゃるとは思いますが、この場をお借りしてご報告させていただきます。
夫とのたくさんの思い出を胸に、一歩ずつ前を向いて歩んでいきたいと思います。
最後まで闘う姿をみせてくれてありがとう。
私の1番のヒーローだよ。かっこよかった。
またね！
妻より
【写真】「私の1番のヒーローだよ」妻に寄り添うマサ越前さん
妻は「最後まで闘う姿をみせてくれてありがとう。私の1番のヒーローだよ。かっこよかった。またね！」などと伊藤さんへのメッセージを送り、2人が寄り添う在りし日の写真を公開した。
以下、妻の報告全文。
ご報告
かねてより病と闘っておりました、
夫であるマサ越前が永眠いたしました。
葬儀につきましては、家族・親族をはじめ、多くのご友人や関係者の皆様に見守られ、滞りなく執り行うことができました。
これまで温かく励まし、支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
数年にわたる闘病でしたが、病と向き合い、時には弱音を吐き、最後の最後まで頑張ってくれました。
誰よりもエンターテイナーで最高の夫でした。痛みや苦しみから解放されて、
天国ではたくさん笑っていてほしいです。
まだ気持ちの整理がついておらず、ご連絡が行き届いていない方もいらっしゃるとは思いますが、この場をお借りしてご報告させていただきます。
夫とのたくさんの思い出を胸に、一歩ずつ前を向いて歩んでいきたいと思います。
最後まで闘う姿をみせてくれてありがとう。
私の1番のヒーローだよ。かっこよかった。
またね！
妻より