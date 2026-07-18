狩野英孝、ブレイク時の着ボイス収入額を告白「結構稼がせていただいた」
お笑い芸人の狩野英孝（44）が15日、自身のYouTubeチャンネル「狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!」を更新。ガラケー全盛期の思い出とともに、自身のブレイクを支えた「着ボイス」による驚きの収入について語った。
【動画】ブレイク時の着ボイス収入額を告白し、携帯電話にまつわる思い出を語った狩野英孝
狩野は、一発ギャグ「ラーメン・つけ麺・僕イケメン」でブレイクした当時、さまざまな企業で着ボイスを配信していたと振り返り。「着ボイスで結構稼がせていただいた」と話し、その収入について、配信された全会社を合わせて「100万円ぐらいいただいたかもね。着ボイスだけだよ」と告白した。
狩野は「僕なんかは結構着ボイスで稼いだ方だと思う」と分析しており、当時は芸人の最高月収を当てるような企画でも、着ボイスの収入が話題に上ることが多かったという。自身のギャグがお金になるという経験に対し、当時は「すっげえうれしかった」と率直な喜びを感じていたことを明かした。
当時出演していた『爆笑レッドカーペット』の収録の合間の2時間で着ボイスを録るというスケジュールもあったという。本格的なレコーディングスタジオでヘッドホンを装着してギャグを吹き込んでいたものの、実際には音楽が流れているわけでもなく、狩野は「何のヘッドホンなのか知らないけど（笑）。いらないよね」と当時のシュールな裏話を披露し笑いを誘った。
【動画】ブレイク時の着ボイス収入額を告白し、携帯電話にまつわる思い出を語った狩野英孝
狩野は、一発ギャグ「ラーメン・つけ麺・僕イケメン」でブレイクした当時、さまざまな企業で着ボイスを配信していたと振り返り。「着ボイスで結構稼がせていただいた」と話し、その収入について、配信された全会社を合わせて「100万円ぐらいいただいたかもね。着ボイスだけだよ」と告白した。
当時出演していた『爆笑レッドカーペット』の収録の合間の2時間で着ボイスを録るというスケジュールもあったという。本格的なレコーディングスタジオでヘッドホンを装着してギャグを吹き込んでいたものの、実際には音楽が流れているわけでもなく、狩野は「何のヘッドホンなのか知らないけど（笑）。いらないよね」と当時のシュールな裏話を披露し笑いを誘った。