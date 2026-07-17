「丸顔」「面長」はたるみが目立ちやすい？ たるみやすい人の習慣と予防法を医師が解説

同じ年齢でも、「顔のたるみが目立つ人」と「そうでない人」がいるのはなぜなのでしょうか？ 実は、顔型や生活習慣が、たるみに大きく関係しています。今から実践できる予防法を含め、たるみの基礎知識を、スマートスキンクリニックグループ統括院長の石井先生に聞きました。

※2026年6月取材。

監修医師：

石井 晃太（スマートスキンクリニックグループ）

順天堂大学医学部を卒業。2016～2022年に東京女子医科大学病院および関連施設、2022～2023年に都内の美容クリニックに勤務。2023年にスマートスキンクリニックを開業し、現在はグループ統括院長を務める。日本外科学会専門医、日本抗加齢医学会専門医。「肌育注入・たるみ治療・再生医療」という、加齢による変化と向き合う3つの領域を専門とし、エイジングケアの拠点となるクリニックを目指す。「丁寧で心ある対応」をクリニックの理念とし、日々の診療に取り組んでいる。

顔がたるみやすい顔型は？

編集部

顔のたるみやすさは、顔型で決まるのでしょうか？

石井先生

顔のたるみやすさは、単純に「丸顔だから」「面長だから」など、顔型の違いだけで決まるものではありません。実際には、顔の筋肉バランスや皮下脂肪のつき方、靱帯の強さ、皮膚の厚みや弾力が重なって、目立ち方が変わります。加齢で顔の骨や脂肪、皮膚は少しずつ変化するため、同じような顔型でもたるみの出方には個人差があります。

編集部

一般に、どのような顔立ちだとたるみが目立ちやすいのでしょうか？

石井先生

目立ちやすいのは丸顔の人です。丸顔の人は顔に脂肪がつきやすく、脂肪の重みで皮膚が下方向へ引っ張られ、口元などのたるみが目立ちやすくなります。ほうれい線が出やすい、頬が下がってブルドッグ顔になりやすいのも、丸顔の人の特徴です。

編集部

そのほか、どのような顔立ちがたるみに影響しますか？

石井先生

面長の人は、骨格自体が縦に細長いため重力の影響を受けやすく、ほかの顔型に比べてたるみが表れやすいとされています。また、逆三角形の人は顎が細いぶん、少しの下垂でも輪郭の変化が目立ちやすい傾向があります。

編集部

「顔がほっそりした人ほど老けて見えやすい」とも聞きます。

石井先生

一概には言えませんが、痩せ顔の人は頬のボリュームが減ったときに変化が見えやすく、こめかみや頬のくぼみ、フェイスラインの影が出やすいことがあります。

顔の若々しさには、皮膚のハリだけでなく適度なボリューム感も関係します。特に、中高齢になって急激に体重が減少すると「老け顔」になりやすいため、注意が必要です。

編集部

結局、顔型より年齢の影響のほうが大きいのでしょうか？

石井先生

はい、基本的には年齢の影響が大きいです。加齢によりコラーゲンやエラスチンが減り、皮膚の弾力が低下し、さらに骨や脂肪の変化も重なって、顔全体の支えが弱くなります。ただし、同じ年齢でも紫外線の浴び方や喫煙習慣、体重変動などで差が出るため、顔型だけでなく生活習慣まで含めて考える必要があります。

たるみと生活習慣の関係、避けるべき習慣は？

編集部

顔のたるみは、生活習慣とも関係するのでしょうか？

石井先生

大きく関係します。紫外線を浴びるとコラーゲンやエラスチンにダメージが加わり、ハリの低下やシワ、たるみが進行しやすくなります。実際、日光を浴びることが「老け顔」に大きく関与すると分かっており、日常の紫外線対策がたるみ予防の基本になります。

編集部

たるみ予防のために、まず避けるべき習慣は何でしょうか？

石井先生

まず避けたいのは、無防備な日焼けと喫煙です。特に、喫煙は血流を低下させるため、皮膚に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、ハリの低下やくすみにつながります。きちんと日焼け対策を行い、喫煙の習慣を見直すことが大切です。

編集部

急激なダイエットも、たるみに影響しますか？

石井先生

はい、影響します。急激に体重が減少すると顔の脂肪も一気に減るため、頬のこけや皮膚のゆるみが目立ちやすくなります。特に、短期間で大きく体重を落とした場合は、やつれた印象やフェイスラインのもたつきが出ることがあります。健康維持の視点からも体重管理そのものは大切ですが、顔のたるみ予防という点では、極端な増減を繰り返さず、安定した体重を保つことが重要です。

編集部

そのほか、気を付けたい生活習慣はありますか？

石井先生

過度の飲酒や慢性的なスキンケア不足も無視できません。中でも栄養バランスの乱れは、皮膚老化を進める要因の一つとして報告されています。さらに、普段の姿勢もたるみに影響することがあります。特に注意したいのが、猫背です。顔が前に突き出た姿勢が習慣化すると、顔の皮膚が首の方向へと引っ張られ続け、たるみやすくなってしまいます。スマートフォンを見るときやパソコン作業をするときは猫背になりやすいので、気を付けましょう。

今から実践できる、たるみ予防法

編集部

今からできる、最も基本的なたるみ予防は何でしょうか？

石井先生

毎日の紫外線対策です。日焼け止めをこまめに使うことが、皮膚老化を遅らせる基本になります。季節や天気にかかわらず、顔にはSPF30以上を目安に塗りましょう。屋外にいる時間が長い場合は、適宜塗り直してください。

編集部

日々のスキンケアで意識すべきことはありますか？

石井先生

乾燥した肌は小ジワやしぼみ感が目立ち、老けた印象を強めがちです。防ぐには、皮膚への刺激を減らしながら保湿を続けましょう。洗いすぎやこすりすぎを避け、保湿剤で肌状態を整えることが基本です。

編集部

食事や体重管理も予防につながるのでしょうか？

石井先生

はい。たるみの予防には、栄養バランスのよい食事が欠かせません。肥満もたるみの一因になるため、減量が予防に役立つこともありますが、その際は急激に体重を落とさないよう意識しましょう。

編集部

セルフケアで限界を感じたら、どうすればよいでしょうか？

石井先生

美容皮膚科の受診をおすすめします。近年、たるみ治療は大きく進化しており、一人ひとりの悩みに合わせて、さまざまなアプローチを提案できるようになりました。セルフケアだけでは難しい変化が得られることもあるため、気になる人は一度、医師に相談してみるとよいでしょう。

一方、急にたるみが進んだ、左右差が強い、痛みや麻痺（まひ）も伴うといった場合は、顔面神経麻痺などの病気が原因になっていることもあります。自己判断せず医療機関を受診してください。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

石井先生

たるみは、年齢とともに誰にでも訪れる変化で、完全に止めることはできません。けれども、その進み方は日々の過ごし方で少しずつ変わっていきます。日焼け止めを習慣にする、肌をやさしくいたわる、極端な体重の増減を避ける--こうした小さな積み重ねが、これからの肌を静かに支えてくれます。

皆さん、どうか焦らないでください。完璧でなくて大丈夫ですし、気になり始めた今が、見直しをするちょうどよいタイミングです。自分のペースで、できることからスタートしてみましょう。もしセルフケアだけでは心もとないと感じたら、医師を頼ってみてください。

編集部まとめ

たるみは年齢だけでなく、紫外線や喫煙、急激な体重変化など、日々の習慣も関係しています。だからこそ、特別なことよりも、毎日の紫外線対策や保湿を続け、生活習慣を見直していくことが大切です。小さな積み重ねが、将来の見た目の差につながるかもしれません。

医院情報

スマートスキンクリニック 神保町院

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