とろ～りチーズが食欲をそそる！胸肉なのにしっとりジューシーなハッセルバックチキン
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「胸肉は、挟んでチンだけ。レンジ8分で優勝するハッセルバックチキン」と題した動画を公開しました。包丁で切れ目を入れた鶏胸肉に具材を挟み、電子レンジで加熱するだけで完成する、簡単で見た目も華やかな一品を紹介しています。
調理の最大のポイントは「鶏むねは、もう焼かない」という調理法です。鶏胸肉に切り離さないように6等分の切れ目を入れ、そこにスライスしたトマト、大葉、半分に切ったとろけるチーズを順番に挟んでいきます。動画内では「チーズは折りたたむと入れやすい」など、調理をスムーズに進めるためのちょっとした工夫も紹介されています。また、鶏肉は「皮つきの方が旨みがでて、しっとりする」とのことです。
味付けはオリーブオイル、塩、黒胡椒の3つのみ。クッキングシートで包んで耐熱容器に乗せ、あとは600Wの電子レンジで8分加熱するだけで完成します。
出来上がったハッセルバックチキンは、加熱されたトマトととろけるチーズが食欲をそそる仕上がりに。実食シーンでは、「胸肉なのに、しっとりジューシー」「切って挟んだだけとは思えません」と、その手軽さと本格的な味わいに驚く様子が収められています。「大葉の香りがいいアクセント」になっており、最後まで美味しく食べられる一品です。
火を使わず、レンジだけで簡単に作れるハッセルバックチキン。忙しい日のメインディッシュや、少し見栄えのするおかずを作りたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏胸肉 300g
・トマト 1/2個
・大葉 3枚
・とろけるチーズ（ピザ用チーズでも可） 3枚
・オリーブオイル 大さじ1
・塩 1つまみ
・黒胡椒 適量
※お好みで茄子やにんにくチューブを加えても美味しく仕上がります。
［作り方］
1. トマトは半月切りにして6枚にスライスする。
2. 大葉ととろけるチーズは半分にカットする。
3. 鶏胸肉を切り離さないように注意しながら、6等分に切れ目を入れる。
4. 耐熱容器の上にクッキングシートを敷き、鶏胸肉を置く。
5. 鶏胸肉の切れ目に、トマト、大葉、チーズの順に挟んでいく。
6. 全体にオリーブオイル、塩、黒胡椒をかける。
7. クッキングシートで鶏胸肉を包み込み、耐熱容器に入れて600Wのレンジで8分（または500Wで9分40秒）加熱する。加熱後、クッキングシートを開けて火が通っていたら完成。
調理の最大のポイントは「鶏むねは、もう焼かない」という調理法です。鶏胸肉に切り離さないように6等分の切れ目を入れ、そこにスライスしたトマト、大葉、半分に切ったとろけるチーズを順番に挟んでいきます。動画内では「チーズは折りたたむと入れやすい」など、調理をスムーズに進めるためのちょっとした工夫も紹介されています。また、鶏肉は「皮つきの方が旨みがでて、しっとりする」とのことです。
味付けはオリーブオイル、塩、黒胡椒の3つのみ。クッキングシートで包んで耐熱容器に乗せ、あとは600Wの電子レンジで8分加熱するだけで完成します。
出来上がったハッセルバックチキンは、加熱されたトマトととろけるチーズが食欲をそそる仕上がりに。実食シーンでは、「胸肉なのに、しっとりジューシー」「切って挟んだだけとは思えません」と、その手軽さと本格的な味わいに驚く様子が収められています。「大葉の香りがいいアクセント」になっており、最後まで美味しく食べられる一品です。
火を使わず、レンジだけで簡単に作れるハッセルバックチキン。忙しい日のメインディッシュや、少し見栄えのするおかずを作りたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・鶏胸肉 300g
・トマト 1/2個
・大葉 3枚
・とろけるチーズ（ピザ用チーズでも可） 3枚
・オリーブオイル 大さじ1
・塩 1つまみ
・黒胡椒 適量
※お好みで茄子やにんにくチューブを加えても美味しく仕上がります。
［作り方］
1. トマトは半月切りにして6枚にスライスする。
2. 大葉ととろけるチーズは半分にカットする。
3. 鶏胸肉を切り離さないように注意しながら、6等分に切れ目を入れる。
4. 耐熱容器の上にクッキングシートを敷き、鶏胸肉を置く。
5. 鶏胸肉の切れ目に、トマト、大葉、チーズの順に挟んでいく。
6. 全体にオリーブオイル、塩、黒胡椒をかける。
7. クッキングシートで鶏胸肉を包み込み、耐熱容器に入れて600Wのレンジで8分（または500Wで9分40秒）加熱する。加熱後、クッキングシートを開けて火が通っていたら完成。
YouTubeの動画内容
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