吉田麻也がグリーンカードを取得！ 元日本代表がMLSで“国内選手”扱いに
ロサンゼルス・ギャラクシーは16日、主将CB吉田麻也がグリーンカード（米国永住権）を取得したことを発表した。
MLS（メジャーリーグサッカー）では、基本的に1クラブ「8人」まで外国人選手を登録できるほか、グリーンカードを取得することで国内選手としてカウントすることができる。そして今回、名古屋グランパスの元選手がグリーンカードを取得したことで、「外国人選手枠を今後占めることはなくなる」とのことだ。
FIFAワールドカップに3度、オリンピックにも3度出場した日本代表の元キャプテンは現在37歳。名古屋グランパスのユース出身で2007年にトップチーム昇格した後、VVVフェンロー、サウサンプトン、サンプドリア、シャルケを経て、2023年夏にロサンゼルス・ギャラクシーに加入。ここまでクラブ公式戦通算105試合に出場しており、MLSカップの優勝などにも貢献した。また、2024シーズンからは腕章を巻いている。
MLS（メジャーリーグサッカー）では、基本的に1クラブ「8人」まで外国人選手を登録できるほか、グリーンカードを取得することで国内選手としてカウントすることができる。そして今回、名古屋グランパスの元選手がグリーンカードを取得したことで、「外国人選手枠を今後占めることはなくなる」とのことだ。