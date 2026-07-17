済州（チェジュ）の済州漢拏山（ハルラサン）国立公園で各種不法行為が蔓延し、根本的な対策を講じるべきという意見が提示された。

済州道議会文化観光スポーツ委員会の朴志恩（パク・ジウン）共に民主党議員は15日、第452回道議会臨時会・文化観光スポーツ委員会の会議で「取り締まりの現状を見ると、漢拏山への無断出入り摘発件数が2023年の30件から昨年は53件へと77％も増加した」と伝えた。

朴議員は「単なる無断出入りだけでなく、野営、自炊、飲酒、喫煙、用便などさまざまな違法行為が絶えない」とし、SNS上で共有されている動画のスクリーンショット5枚を公開した。そこには高い岩に登ったり、ロープを吊るしてロッククライミングをしたりする姿などが見られた。

朴議員は「雪が積もった漢拏山でスキーをしたり、用を足したりする事例もある」とし「さらには白鹿潭（ペクロクダム：山頂の火口湖）に入ってその水を飲んだり、崖で危険な記念写真を撮影したりもした」と明らかにした。

違反者らは管理スタッフが配置されていない午前1、2時ごろ入山し、山頂で日の出を見て記念写真を撮影した後、一般の探訪時間に合わせて通常の探訪路に合流するという手法で取り締まりを避けているという。

朴議員は「さらに大きな問題は認識」とし「このような違法行為をSNSなどに繰り返し投稿して自慢し、模倣犯罪まで生じているのが実情」と指摘した。

また「現在は自然公園法などに基づき過料20万ウォンを科しているが、複数の法律を検討して最も強力な処罰が下されるようにし、根絶に向けた対策を準備しなければいけない」と強調した。

さらに「違法行為が入ったユーチューブ動画などが広まった場合、SNSプラットフォームに削除を要請するなどの行政措置が必要であり、ドローンによる巡察や取り締まり権限の確保など違法行為を予防できる対策を講じるべき」と促した。

これに対しチョン・グンシク漢拏山国立公園管理所長は「100％同感」とし「現場の人員を活用した取り締まりや無人取り締まり、ドローンの活用など、漢拏山内での違法行為に対する取り締まりを強化する」と述べた。

続いて「法令の中で最も強力な処罰ができる条項を適用して取り締まり、必要に応じて告発措置なども取れるようにする」と話した。