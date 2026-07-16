◇米男子ゴルフツアー 全英オープン第1日（2026年7月16日 英国 ロイヤルバークデールGC＝7223ヤード、パー70）

21年マスターズ以来のメジャー2勝目を狙う松山英樹（34＝LEXUS）は1バーディー、3ボギーの2オーバー72で第1ラウンドを終えた。ホールアウト時点で84位だった。

U―NEXTのインタビューでは「ショットが思うようにコントロールできない中で、途中からフェアウエーキープはできるようになったけど、ずっとアイアンショットが悪かった。チャンスもほとんどなくて、ずっと耐えるようなゴルフだった」とコメントした。

ティーショットの制御に苦しんだ。3番では右に曲げた。第2打をフェアウエーに刻んだ後、アプローチを寄せ切れずボギーが先行した。

12番でチャンスを逃した後、13番ではティーショットが右サイドのバンカーにつかまり、2つ目のボギーを喫した。

15番パー3でもティーショットをグリーン左に曲げた。パターで寄せたものの、2メートルのパーパットがカップに蹴られた。

それでも最後に意地を見せた。18番で7メートルのパットをねじ込み、ようやく初バーディーを奪った。

出遅れる格好になったが「最後取れて2オーバーで回れたので良かった。スイング的に17、18で良さそうな感じはあったので、これを明日続けていけるように練習したい」と2日目を見据えた。