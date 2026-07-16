ネーションズリーグ第3週大阪大会

バレーボール男子日本代表（世界ランキング4位）は16日、ネーションズリーグ予選ラウンド第3週大阪大会（Asueアリーナ大阪）でカナダ（同15位）と対戦。大逆転で開幕からの連勝を10に伸ばした。2セットを先取されながらフルセットに持ち込む激闘。サブスタートだった大塚達宣が18得点。宮浦健人、富田将馬らも躍動し、3-2（18-25、24-26、29-27、25-19、15-11）で取り切った。既に7月29日から中国・寧波で行われる決勝ラウンド（R）進出を決めている。

15日のイタリア戦を3-2で制し、無傷の大会9連勝としていた日本。対するカナダは今大会ここまで、1勝8敗と低迷中。ただ身長2メートル越えの選手が揃い、高さで日本の前に立ちはだかった。第1、第2セットで日本はブロック計10本を許すなど苦戦。連続で落とし、後のない展開になった。

第3セットも接戦になるが、この試合サブからスタートした大塚がこのセット最多の7得点をマーク。強打の左腕・宮浦も5ポイント、強烈なサーブで相手の脅威になるなど存在感を放った。デュースにもつれるも、最後は日本が粘り勝ち。1セットを返した。

第4セットも日本のペース。大塚、宮浦に加えてエバデダン・ラリーの速攻などで得点。最後は富田のスパイクでセットカウント2-2に。主将の石川祐希、前日26得点の高橋藍がベンチから声援を送る中、第5セットも大塚が勝負所でスパイクを決めるなど躍動。10連勝とした。これで5試合連続でフルセットにもつれ込んだが、いずれも粘り強く勝利。今大会通じてもフルセットは6戦6勝とした。

大塚はコートインタビューで「ベンチにいるメンバー含めて、選手、スタッフ全員が誰一人諦めず戦い続けた。（自身は）途中から入るので思い切って。僕だけじゃなく、最初に入ったメンバーも、途中から一緒に入ったメンバーも皆で高め合いながらここまで来られた。それが一番良かった」と喜んだ。宮浦が15得点、富田も14得点を挙げた。

ネーションズリーグは国際バレーボール連盟（FIVB）が2018年に新設。1年に1度、男女共通の競技方式で行われる本大会に世界のトップチームが男女18チームずつ参加する。

決勝ラウンドは7月29日から中国・寧波で行われる。開催国と予選ラウンド上位7チームが進出。ノックアウト方式のトーナメントで優勝を決める。日本は24年大会で過去最高の2位。23年には3位となっている。25年大会は6位だった。

▼今大会の日本の戦績

第1戦 ウクライナ 〇3-0

第2戦 ポーランド 〇3-2

第3戦 中国 〇3-1

第4戦 スロベニア 〇3-1

第5戦 セルビア 〇3-1

第6戦 イラン 〇3-2

第7戦 米国 〇3-2

第8戦 フランス 〇3-2

第9戦 イタリア 〇3-2

第10戦 カナダ 〇3-2



（THE ANSWER編集部）