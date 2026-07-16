「犬「…怒」

飼い主「ごめんね？（長風呂してた）」

犬「…憤怒」

飼い主「ごめんね笑」

犬「…激怒」

飼い主「おやつ食べる？」

犬「ニコニコ！！」」



【動画24秒】あんなに怒っていたのに…「おやつ食べる？」で、ニコニコに

こんなポストをされたのはポメチワ める（@__merumermerume）さん。



飼い主さんが長風呂から戻ったら、待ちわびていたポメチワのめるちゃんが、ご機嫌ナナメ。「おやつ食べる？」の一言で表情が一変する様子を収めた動画の投稿です。



怒った顔から満面の笑顔へと切り替わる、そのあまりにもわかりやすいリアクションに、思わず笑ってしまう一幕となっています。



「感情の切り替えが早すぎて笑った」

「おやつ最強すぎる」

「拗ねてる顔もかわいいのずるい」

「うちの子も完全に同じです」



投稿には、さまざまな声が寄せられました。ポメラニアン×チワワのミックス犬、めるちゃんは2歳の女の子で、かなりの甘えん坊だといいます。人のことをよく見ていて、嬉しい時は全身で喜び、不満がある時はあからさまに拗ねたりするとのこと。家では常に人の近くにいたがるタイプで、飼い主さんの会話や行動をよく観察しているそうです。



ポストされたポメチワ める🐾さんにお話を伺いました。



――このときはどのくらいお風呂に入っていたのですか？



「この時はたしか30〜40分くらいお風呂に入っていたと思います。戻ってきたら、扉からギリギリ見える位置でスフィンクスみたいに伏せていて、『わざと見えるところで待ってました』みたいな雰囲気を出していました笑



普段ならすぐ近寄ってくるのに、その時は微妙に距離を置いていたのでかなり拗ねていたんだと思います」



――「おやつ食べる？」の一言で表情が変わった瞬間を見て？



「最初は完全に『怒ってるな〜笑』と思って見ていたのですが、『おやつ食べる？』と言った瞬間に表情がパッと変わったので、思わず笑ってしまいました。本当にわかりやすくて、『感情全部顔に出てる…！』と感じました笑」



――めるちゃんは、すねたり怒ったり、感情表現が豊かなのでしょうか？



「はい、普段からかなり感情が顔や態度に出るタイプです！特に、自分を置いて出かける準備をしている時や、構ってもらえない時は、わざと少し離れた場所でこちらをチラチラ見ながら拗ねています笑



あと、帰宅が遅くなった日は、いつもなら大喜びで来るのに、一回わざと素通りしてから後で甘えに来たりもします。犬というより小さい人間みたいだな…と思うことが多いです」



――おやつ以外にも、めるちゃんの機嫌がすぐ直ることはありますか？



「やっぱり一番はおやつですが、抱っこや散歩、『かわいいね〜！』とたくさん話しかけてもかなり機嫌が直ります笑。あと、なぜかこちらが床に座るとすぐ近くに来て甘えモードになることが多いです」



――ほかにも、めるちゃんとの思わず笑ってしまったエピソードは？



「日常的に表情やリアクションが豊かなので、毎日笑わせてもらっています笑。特にかわいいのは、拗ねているのに完全には離れず、『ギリギリ見える場所』にいるところです。『気にしてほしい』が伝わりすぎて、毎回笑ってしまいます。



あとは、眠いのを我慢してこちらを待っている時の顔や、褒められた時に得意げになる顔もすごくかわいいです」



ポメチワ めるさんは「めるのかわいいところは、表情や行動が本当に人間みたいなところです！嬉しい・寂しい・怒ってる・甘えたい、が全部すぐ顔に出ます笑。動画を見てくださった皆さま、本当にありがとうございます！ これからも、めるのマイペースで感情豊かな日常を温かく見守っていただけたら嬉しいです」と話してくれました。



怒っていてもかわいく、笑顔になってもかわいい--そんなめるちゃんの感情豊かな日常、これからもたくさんの人を笑顔にしてくれそうですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）