アレン様、たんぽぽ川村エミコとの「喧嘩の件」状況＆経緯明かす「バーっと怒って途中でスタジオを出て」ファンへの思い溢れ涙も
【モデルプレス＝2026/07/16】“整形総額1億円超え”で知られるタレントのアレン様が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコとの「喧嘩の件」について言及した。
【写真】アレン様、人気芸人との騒動に本音 ファンへの思い溢れ涙する姿
アレン様のマネージャーチームが運営するInstagramアカウントは、アレン様がレギュラー出演しているYouTube番組「IN MY OPINION presents『BLACK or WHITE』」の公開収録の様子をストーリーズで公開した。映像では、MCから公開収録の感想を聞かれたアレン様が「特に感想なし。川村さんのせいで感想はない」と発言。これを受け、川村が「ごめんなさい！ごめんなさい！」と謝り、スタジオは騒然とした空気に。ネット上では「何があったんだろう？」「バラエティの空気感じゃない」などと注目が集まっていた。
そして今回、アレン様は「先日の川村ェミコさんとの喧嘩の件について…」（※原文ママ）と題した動画にて、当時の状況を説明。「同性婚」や「死刑制度」といったテーマについてトークを展開する企画「ブラゴアチョイス」において、「一番無難で曖昧なコメントをしていたのは誰か」と聞かれ、“キャラクター通りのコメントをしていた”という理由から川村を選んだことを明かした。
アレン様は「私の言い方が悪かったのかもしれない。癪に障られたのか、プライドを傷つけてしまったのか」としつつ、当時について「川村さんも最初は『えー！』とか言ってたんですけども、そこまでは結構笑えてたんですよね」「途中で（川村が）怒ってバッと席を立って結構大きい声でバンッと言われたんですよ。その時からスタジオも『あれ？おかしいぞ』って空気になって笑わなくなってきて」と振り返った。続けて「（川村が）『あんたね、床見て人の話もろくに聞かないような態度のやつが知ったかぶって言ってんじゃねーよ！』っていうニュアンスで（アレン様に向かって）言ったんですよ」と明かした。
アレン様は「最初は言い返す間もないほどびっくりして」「イラッとはきたんですよ」と当時の心境を吐露し「これはあくまでも私の番組。川村さんはゲストでお呼びしてるんですよ」と説明。「（川村が）立ち上がって（アレン様を）見下ろす形で『ぼーっとして人の話も聞いてないようなやつが何を聞いたっていうんだよ！』って言って、それを2〜3回こすられたんですよ。『は？』ってなりました」と率直な思いを語り、「私がバーっと怒って途中でスタジオを出てということにはなった」と、アレン様がスタジオを途中退席したことも明かした。
一方で、アレン様は「これは私の落ち度でもあった。この1ヶ月本当に休みがなくて」と多忙だった日々に触れ、「こういう仕事の詰め方をするのはやめようって反省はした」と自身の働き方を見直したことを告白。多忙であったが故に、やる気がないように見えていたかもしれないと反省する様子を見せた。
そのうえで、アレン様は「私の番組で私のファンの方も沢山観に来てくださってて、スタッフさんも沢山見ている公然の場で立ち上がって私にバーっていうのは違うだろって思ったの。それはご自身の番組でやられてるなら全然良いと思う。それをゲストで来てて私の前でそれを言うっていうのは違うし、ぶっちゃけ企画と関係がないなって思っちゃったの」と自身の考えを語った。
さらに、川村が「エンタメでした」と謝罪したことについても「エンタメという枠に乗っかって本当にイラついたことを私にぶつけてきたと解釈しています。（川村の）あの表情だったり、声量の大きさだったり、立って言うあの姿だったりを見て本音のイラつきが出たと感じました」と本音を吐露。続けて「（川村が）『アレン様、傷ついた』とか言ったら（アレン様が）『エミコさん、そんなつもりで言ったんじゃなかったごめん！』って言えて、そのようなエンディングが撮れたと思う」と語った。
また、世間から「天狗になったのではないか」と言われたことに触れ、アレン様は「天狗になってない」と断言。最後には「私の原点はテレビでも映像でもなければ、いつもクリマン（ファンネーム）が原点になってるからね」「どんなときでもクリマンのことを考えてる」とファンへの思いを語り、涙を流していた。（modelpress編集部）
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◆アレン様、川村エミコとの喧嘩の件説明
アレン様のマネージャーチームが運営するInstagramアカウントは、アレン様がレギュラー出演しているYouTube番組「IN MY OPINION presents『BLACK or WHITE』」の公開収録の様子をストーリーズで公開した。映像では、MCから公開収録の感想を聞かれたアレン様が「特に感想なし。川村さんのせいで感想はない」と発言。これを受け、川村が「ごめんなさい！ごめんなさい！」と謝り、スタジオは騒然とした空気に。ネット上では「何があったんだろう？」「バラエティの空気感じゃない」などと注目が集まっていた。
アレン様は「私の言い方が悪かったのかもしれない。癪に障られたのか、プライドを傷つけてしまったのか」としつつ、当時について「川村さんも最初は『えー！』とか言ってたんですけども、そこまでは結構笑えてたんですよね」「途中で（川村が）怒ってバッと席を立って結構大きい声でバンッと言われたんですよ。その時からスタジオも『あれ？おかしいぞ』って空気になって笑わなくなってきて」と振り返った。続けて「（川村が）『あんたね、床見て人の話もろくに聞かないような態度のやつが知ったかぶって言ってんじゃねーよ！』っていうニュアンスで（アレン様に向かって）言ったんですよ」と明かした。
◆アレン様、当時の心境吐露
アレン様は「最初は言い返す間もないほどびっくりして」「イラッとはきたんですよ」と当時の心境を吐露し「これはあくまでも私の番組。川村さんはゲストでお呼びしてるんですよ」と説明。「（川村が）立ち上がって（アレン様を）見下ろす形で『ぼーっとして人の話も聞いてないようなやつが何を聞いたっていうんだよ！』って言って、それを2〜3回こすられたんですよ。『は？』ってなりました」と率直な思いを語り、「私がバーっと怒って途中でスタジオを出てということにはなった」と、アレン様がスタジオを途中退席したことも明かした。
◆アレン様、騒動受け猛省
一方で、アレン様は「これは私の落ち度でもあった。この1ヶ月本当に休みがなくて」と多忙だった日々に触れ、「こういう仕事の詰め方をするのはやめようって反省はした」と自身の働き方を見直したことを告白。多忙であったが故に、やる気がないように見えていたかもしれないと反省する様子を見せた。
そのうえで、アレン様は「私の番組で私のファンの方も沢山観に来てくださってて、スタッフさんも沢山見ている公然の場で立ち上がって私にバーっていうのは違うだろって思ったの。それはご自身の番組でやられてるなら全然良いと思う。それをゲストで来てて私の前でそれを言うっていうのは違うし、ぶっちゃけ企画と関係がないなって思っちゃったの」と自身の考えを語った。
◆アレン様、動画終盤で涙
さらに、川村が「エンタメでした」と謝罪したことについても「エンタメという枠に乗っかって本当にイラついたことを私にぶつけてきたと解釈しています。（川村の）あの表情だったり、声量の大きさだったり、立って言うあの姿だったりを見て本音のイラつきが出たと感じました」と本音を吐露。続けて「（川村が）『アレン様、傷ついた』とか言ったら（アレン様が）『エミコさん、そんなつもりで言ったんじゃなかったごめん！』って言えて、そのようなエンディングが撮れたと思う」と語った。
また、世間から「天狗になったのではないか」と言われたことに触れ、アレン様は「天狗になってない」と断言。最後には「私の原点はテレビでも映像でもなければ、いつもクリマン（ファンネーム）が原点になってるからね」「どんなときでもクリマンのことを考えてる」とファンへの思いを語り、涙を流していた。（modelpress編集部）
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