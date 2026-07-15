「天国と地獄を見た思い」コメの価格についてJAえちご中越の会長がそう語りました。



コメをPRしようと14日、長岡市で開いた会合。卸売業者からもコメの販売不振に不安の声が聞かれました。



この懇談会は、卸売業者などに米作りの最新情報などを伝え、PRする場としてJAえちご中越が毎年、開いています。



14日は主要取引先46社を中心に関係者100人が参加しました。



コメの販売不振……そして価格の下落が続くさなかでの開催でした。





【卸売業者】「捨てるわけにいかないんで、売ります、どうにかして。(今より)もっと安くなるんじゃないですか。どうしよう……きついです」【卸売業者】「そこまで悪いわけではないですし、ただひたすら安い物が売れてしまっているというだけですね」JAえちご中越の吉田文彦会長は、この状況を次のように表しました。【JAえちご中越 経営管理委員会 吉田 文彦 会長】「異常ともとれる米価高騰のすぐあとの極端な販売不振は、 まさに短期間で、天国と地獄を見た思いというのが、偽らざる心境でもあります」参加した業者からは消費者を意識する言葉が聞かれました。【幸池商店 村岡 克俊 専務取締役】「率直に見誤ったというか。高すぎたなというのが感想にあるんですけど。消費者のことも考え、JAのことも考え、話し合いの中で価格作りはしていかないといけないと率直に思っています」ことしのコメの生育状況については、長岡市の平場で穂の出る時期が、平年より4日程度早く コシヒカリ としてはかなり早い7月中になる見込みだということです。