『週刊少年マガジン』初のオフラインショップ誕生 ドン・キホーテ3店舗内に25日から常設
『週刊少年マガジン』は、総合ディスカウントストアのドン・キホーテと連携し、25日からドン・キホーテの渋谷本店・池袋東口店・新世界店に「マガジンショップ」を常設すると発表した。
【画像】『FAIRY TAIL』『五等分の花嫁』『進撃の巨人』のグッズラインアップ
『週刊少年マガジン』としては初のオフラインストアであるとともに、「ドン・キホーテ」としても初の少年漫画ブランドとの本格コラボレーション。また、アニメやゲームグッズではなく、漫画の原作公式グッズをメインに展開する機会もこれまでにない試みとなっている。
25日からは開店記念として、関連商品を2200円（税込）以上購入でマガジン特製コラージュアートの特典ポストカードを1枚プレゼントする。「週刊少年マガジン」ブランドの新旧人気作品が１枚のアート作品になったビジュアルは、「マガジンショップ」用に制作されたもの。
今回の出店を記念した真島ヒロ先生描き下ろしのビジュアルを公開。ドン・キホーテの公式キャラクターとして長年親しまれているドンペンが、『FAIRY TAIL』の人気キャラクター・ハッピーの被り物を着用しているという特別感あふれるイラストに仕上がった。
【コメント】
■講談社 ライツMD部担当者
この度「週刊少年マガジン」としては初となる原作グッズメインの常設ショップがオープンいたします！
日本国内だけでなく、インバウンドのお客様にも大人気の「ドン・キホーテ」に常設で展開することにより、ジャパニーズポップカルチャー・MANGA をお気軽に日本土産としてお持ち帰りいただきたいと考えております！
■ドン・キホーテ 担当者
真島先生の描き下ろしはもちろん、グッズだけでなく店内装飾にも注目していただきたいです。対象店舗では初の試みとして、階段や踊り場の壁にマガジン作品の巨大アートを施しました。階段に描かれた特大の巨人（進撃の巨人）や、壁一面に施された『ブルーロック』の潔×カイザーの巨大イラスト、ナツ（FAIRY TAIL）と一緒に階段を歩いているかのような演出も施しています。また、ノベルティとしてマガジン作品のコラージュを使ったポストカードも配布する予定です。マガジンショップだからこそできるかなり豪華なコラージュですので是非ゲットしてください。
【画像】『FAIRY TAIL』『五等分の花嫁』『進撃の巨人』のグッズラインアップ
『週刊少年マガジン』としては初のオフラインストアであるとともに、「ドン・キホーテ」としても初の少年漫画ブランドとの本格コラボレーション。また、アニメやゲームグッズではなく、漫画の原作公式グッズをメインに展開する機会もこれまでにない試みとなっている。
25日からは開店記念として、関連商品を2200円（税込）以上購入でマガジン特製コラージュアートの特典ポストカードを1枚プレゼントする。「週刊少年マガジン」ブランドの新旧人気作品が１枚のアート作品になったビジュアルは、「マガジンショップ」用に制作されたもの。
【コメント】
■講談社 ライツMD部担当者
この度「週刊少年マガジン」としては初となる原作グッズメインの常設ショップがオープンいたします！
日本国内だけでなく、インバウンドのお客様にも大人気の「ドン・キホーテ」に常設で展開することにより、ジャパニーズポップカルチャー・MANGA をお気軽に日本土産としてお持ち帰りいただきたいと考えております！
■ドン・キホーテ 担当者
真島先生の描き下ろしはもちろん、グッズだけでなく店内装飾にも注目していただきたいです。対象店舗では初の試みとして、階段や踊り場の壁にマガジン作品の巨大アートを施しました。階段に描かれた特大の巨人（進撃の巨人）や、壁一面に施された『ブルーロック』の潔×カイザーの巨大イラスト、ナツ（FAIRY TAIL）と一緒に階段を歩いているかのような演出も施しています。また、ノベルティとしてマガジン作品のコラージュを使ったポストカードも配布する予定です。マガジンショップだからこそできるかなり豪華なコラージュですので是非ゲットしてください。
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