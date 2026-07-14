意外と知らない「恨み」の正しい対処法…やり返しが自己嫌悪を生む理由
カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「『許せない』を前進のパワーに変える。恨む気持ちの1番の使い方・対処法がこれ！」を公開した。動画では、抱えてしまった恨みや許せない感情に対し、相手にやり返すのではなく、自分を成長させるエネルギーに変換するための具体的な対処法が解説されている。
Ryotaはまず、恨みの感情に対して「相手と同じにならない」ことの重要性を指摘する。嫌なことをされた際、返報性の原理によってやり返したくなる心理が働くが、同じ土俵に立つとお互いに足を引っ張り合うだけであり、自己嫌悪にもつながりやすいと説明した。
続いて、負の感情を「自分が幸せになるエネルギーに変える」という視点を提示する。相手をギャフンと言わせる最大の手段は、相手を直接攻撃することではなく、自分が笑顔になり成功することだと語る。相手に対するネガティブなモチベーションを自身の努力や生活の向上に使うことが、「最高の復讐」になると述べた。
また、恨みにとらわれると相手の動向ばかりを気にしてしまうため、「別のことに関心を向ける」ことや、自分に自信をつけるための「新しい挑戦」を推奨している。過去の苦しい経験をバネにして、新たな出会いやスキルを増やしていくことで、結果的に相手との間に圧倒的な差が生まれ、過去の恨みも気にならなくなると解説した。
さらに、不当な扱いを受けた経験を持つ「同じ気持ちの人を助ける」行動も効果的だと語る。専門的な知識を得たり、自身の乗り越えた体験を共有したりして他者を助けることで、孤独感が薄れ、自分自身の心も癒やされていくという。
最後にRyotaは、恨みを晴らして「スッキリ」させようとするよりも、相手と「差をつける」方向へ自己成長を進める方が、心は格段に楽になると結論付けている。理不尽な思いを単なるトラウマで終わらせず、人生を好転させる原動力へと昇華させるための実践的なヒントが詰まった内容である。
Ryotaはまず、恨みの感情に対して「相手と同じにならない」ことの重要性を指摘する。嫌なことをされた際、返報性の原理によってやり返したくなる心理が働くが、同じ土俵に立つとお互いに足を引っ張り合うだけであり、自己嫌悪にもつながりやすいと説明した。
続いて、負の感情を「自分が幸せになるエネルギーに変える」という視点を提示する。相手をギャフンと言わせる最大の手段は、相手を直接攻撃することではなく、自分が笑顔になり成功することだと語る。相手に対するネガティブなモチベーションを自身の努力や生活の向上に使うことが、「最高の復讐」になると述べた。
また、恨みにとらわれると相手の動向ばかりを気にしてしまうため、「別のことに関心を向ける」ことや、自分に自信をつけるための「新しい挑戦」を推奨している。過去の苦しい経験をバネにして、新たな出会いやスキルを増やしていくことで、結果的に相手との間に圧倒的な差が生まれ、過去の恨みも気にならなくなると解説した。
さらに、不当な扱いを受けた経験を持つ「同じ気持ちの人を助ける」行動も効果的だと語る。専門的な知識を得たり、自身の乗り越えた体験を共有したりして他者を助けることで、孤独感が薄れ、自分自身の心も癒やされていくという。
最後にRyotaは、恨みを晴らして「スッキリ」させようとするよりも、相手と「差をつける」方向へ自己成長を進める方が、心は格段に楽になると結論付けている。理不尽な思いを単なるトラウマで終わらせず、人生を好転させる原動力へと昇華させるための実践的なヒントが詰まった内容である。
YouTubeの動画内容
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