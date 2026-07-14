立ち合いは良かったが……。

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横綱大の里（26）が13日、平幕の藤ノ川に敗れ、初日から2連敗。初日の義ノ富士に続いて、これまで一度も勝ったことがない相手にまたしても後れを取った。

藤ノ川とはこれまで通算0勝1敗。今年3月場所ではノド輪に苦しめられ、終始翻弄された。

その反省もあったか、この日は立ち合いでもろ手突き。177センチ、123キロの小兵を吹っ飛ばし、ようやく初日が出るかと思われたものの……。

「右四つを得意とする大の里は、立ち合いで当たった後は必ず右差しを狙う。ただ、この日は勝ちたい思いばかりが強く、焦ったのでしょう。しゃにむに右を差そうとするあまり、腰高になってしまった。こうなると、差せたところで体格差のアドバンテージはなくなる。ひと言で言えば、相撲が雑すぎます。良い時の大の里は立ち合いで相手をはね飛ばした後でも、一呼吸置いて、腰を落としてじっくり攻めていた。あまりに序盤で負けが込むようなら、休場もチラつきますよ」（角界OB）

猪突猛進で藤ノ川に突き落としを食らった大の里は、転げ落ちた先の土俵下でア然ボー然。腰に両手を当て、ひとしきり首をひねっていた。

一方、大の里から2つ目の金星を獲得した藤ノ川は、インタビューで「（もろ手突きは）頭になかった。左をしっかり締めて、最後は無理やりだった」。目指す相撲を聞かれると、「前に出てお客さんが喜ぶ相撲」と答えた。

早くも2敗となった大の里。3場所連続休場の屈辱が、現実味を帯びてきた。

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日刊ゲンダイDIGITALで好評連載中の、NHK元アナウンサー吉田賢氏による「しまなみ親方の本場所大予想」。7月場所についても、優勝候補の大本命から注目力士まで、存分に占ってもらった。●関連記事 【もっと読む】元NHK吉田賢アナが推すのは？「本命」「対抗」「3番手」 も是非ご一読を。