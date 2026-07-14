パンチくんで話題・市川市動植物園、猛暑からバックヤードを守る“ファンからの贈り物”に感謝「快適に過ごせそう」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が、14日までに公式Xを更新。サル山のバックヤード環境が改善されたことを報告し、サポーター（ファン）へ感謝をつづった。
【動画】仲間に毛繕いされてヘソ天！パンチのリラックスした近影
投稿では「本日、サル山バックヤードの エアコンの設置が概ね完了し、使用できるようになりました」と報告。近年、夏の猛暑が動物たちに与える影響が懸念される中、今回のエアコン設置はサポーターからの支援によって実現したとのこと。
園は「サポーターの皆さんからのプレゼント、きっとサル達も喜んでいると思います！本当にありがとうございました！」と、熱い支援を寄せてくれたファンへ向けて感謝を記している。
さらに「今日はその記念に #パンチをさがせ をお届けします！」とハッシュタグを添えて、広々としたサル山の全体写真をアップ。現在、他のサルたちとなじむために奮闘中のパンチが、サル山のどこかに隠れている（？）という、ファンへの記念クイズを出題した。
この投稿に、ファンからは「みんなの気持ちが届いて嬉しい!!」「エアコン設置、おめでとう」「めっちゃ嬉しいです 良かった パンチくんの力はすごいねっ」「サル山のみんなが快適に過ごせそうでなによりです」「パンチがどこにいるのか全く分からないけどパンチは可愛い」などと安堵する声が寄せられている。
【動画】仲間に毛繕いされてヘソ天！パンチのリラックスした近影
投稿では「本日、サル山バックヤードの エアコンの設置が概ね完了し、使用できるようになりました」と報告。近年、夏の猛暑が動物たちに与える影響が懸念される中、今回のエアコン設置はサポーターからの支援によって実現したとのこと。
さらに「今日はその記念に #パンチをさがせ をお届けします！」とハッシュタグを添えて、広々としたサル山の全体写真をアップ。現在、他のサルたちとなじむために奮闘中のパンチが、サル山のどこかに隠れている（？）という、ファンへの記念クイズを出題した。
この投稿に、ファンからは「みんなの気持ちが届いて嬉しい!!」「エアコン設置、おめでとう」「めっちゃ嬉しいです 良かった パンチくんの力はすごいねっ」「サル山のみんなが快適に過ごせそうでなによりです」「パンチがどこにいるのか全く分からないけどパンチは可愛い」などと安堵する声が寄せられている。