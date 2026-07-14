◇MLBホームランダービー（2026年7月13日 フィラデルフィア）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が13日（日本時間14日）、フィラデルフィアで開催される「ホームランダービー」に初参加する。大会前に元NFL選手のパット・マカフィーがホストを務める「The Pat McAfee Show」にゲスト出演。「ホームランダービー」出場を決めた理由を明かした。

村上は、メジャー移籍1年目はここまで60試合、打率.232、42打点、20本塁打。3年連続100敗以上のホワイトソックスを、ア・リーグ中地区首位に躍進させた立役者の1人となった。ホームランダービー出場は、日本選手では21年大谷翔平（当時エンゼルス）以来となる。

マカフィーから「ムーンショット！ムラカミ」と紹介を受けてスタジオに登場。マカフィーから「オハヨー」と日本語であいさつされて、村上は笑顔を見せた。

番組内では「シーズン序盤の好調さ、その後の怪我を経て、なぜホームランダービー参加を決めたのか？」という質問が飛んだ。

村上は「一度は出たいと思っていた」と即答。「大谷（翔平）さんがダービーに出ているのをテレビでも見ていた。ケガもしていたのでルールが変更していなかったら厳しかったと思う。今年はダービーのルールが変更されたこともあり“出たい”と思った」と明かした。

昨季まで「時間制」だった競争は、今回から「スイング制」に変更となった。そのため、出場選手は自分の目安でスイングして、ペースをつくることができる。時間に追われることもないので体への負担も軽減される。