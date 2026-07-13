福岡がバルセロナ、チェルシーなどでプレーしたロメウの獲得を発表した

J1のアビスパ福岡は7月13日、MFオリオール・ロメウの加入が決定したことを発表した。

7月14日より宮崎キャンプのトレーニングに合流する予定となっている。世界的な強豪クラブでプレーしてきた大物ボランチのJリーグ参戦に、SNS上では「エグい人きた」「まじかよ」と大きな話題を呼んでいる。

1991年9月24日生まれでスペイン出身の34歳であるロメウは、名門バルセロナのユースからプロキャリアをスタートさせた。その後、チェルシーでは欧州CLのタイトルも獲得。再びバルセロナでもプレーした輝かしい実績を持つ。また、U-17からU-23までの各年代別スペイン代表にも選出されるなど、国際舞台での経験も非常に豊富だ。

待望の実力者を迎える福岡において、ロメウはクラブを通じて「アビスパ福岡でプレーすることが待ちきれません」と新天地での戦いに向けた期待感を語り、サポーターに向けて「たくさんの勝利をともに祝いましょう！」と力強いメッセージを送っている。

欧州のトップシーンで活躍し続けたビッグネームの電撃加入を受け、SNS上では「ガチできたんやエグいな」「ユースから含め華麗な経歴」「経歴を見て驚きです」「強化部はほんと、どうやって口説いたんだ」「このお金はどうしたのでしょうか」といった驚きと称賛、補強の背景に驚嘆するコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）