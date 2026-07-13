バレー女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第3週大阪大会は12日、Asueアリーナ大阪で行われ、世界ランキング6位の日本は同5位ポーランドを3-2で撃破。通算8勝4敗とし、決勝ラウンド（22日開幕、中国・マカオ）進出を決めた。TBS系の実況が発したフレーズに「首もげるぐらいうなずきました」と共感が相次いでいる。

勝った方が決勝ラウンド進出、負ければ敗退という一戦。日本は最初の2セットを連取され、追い込まれた。しかし、和田由紀子を中心に猛反撃。第3セットを25-19で取り返すと、第4セットは佐藤淑乃のサービスエース3本などで波に乗った。最後は佐藤の4本目のエースで決着。15-13で第5セットを取り、大逆転劇を完成させた。

ブロックをものともせず、チーム最多の27得点を挙げた和田の躍動にはTBS系の実況も興奮。「安心と信頼の和田由紀子！」という名フレーズが飛び出した。視聴者もこの言葉に続々反応。X上には「これが今日1番の名言だと思うw 間違いないけど企業CMっぽい」「名言すぎた」「企業のCMでしか聞かない言葉だぞ笑笑笑」「首もげるぐらいうなずきました」と笑いと共感の声が続出した。



（THE ANSWER編集部）