テイラー・スウィフトのファンたちが、結婚式会場となった米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）周辺に捨てられたたばこの吸い殻やペットボトルのふたなどを購入している。7月3日（現地時間）にMSGで行われたテイラーとNFLカンザスシティ・チーフスのタイトエンド(TE)トラヴィス・ケルシーの結婚式当日、同市内に捨てられたごみを透明のプラスチックの箱に入れてアートにするジャスティン・ジニャックが、会場周辺のごみを集めた。



【写真】ただの空き缶→テイラーがらみのアート作品にしちゃった

25ドル（約4000円）に送料10ドル（約1600円）という価格で販売された1300点を超すこのアイテムはすでに完売、30か国へと送られた。



箱にはジャニックのコレクションのロゴである「New York City Garbage」の下に、「Not Invited Edition (Taylor + Travis' Wedding)」（テイラーとトラヴィスの結婚式、招待されていない人バージョン）と書かれている。



ジャニックは当日、結婚式という場にふさわしいタキシード姿で、会場周辺のごみを拾っている姿をSNSに投稿している。



ジャニックはこれまでにも、2009年のニューヨーク・ヤンキースの優勝パレードや、2012年のニューヨーク・ジャイアンツの優勝パレードなど、大きなイベントの後に同様のアートを販売している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）