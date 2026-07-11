お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。お笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右（57）とのエピソードを語った。

先日、岡田、「アンタッチャブル」山崎弘也、知人の4人でゴルフを楽しんだという伊達。岡田は大のうなぎ好きだそうで、「別名うなぎの岡田って言われてる。9ホール終わって、レストランに行って。しょうが焼き食べたいねっていう話をしてたんですけど、岡田さんがいるからうなぎかって。圧倒的に高いんですよ。みんなあんまり頼まない。だって6000円超えですから」と説明した。

さらに、「オニオンスライスとか、トマトのセットとかね。あとは飲み物もそれぞれ頼むでしょ。たこからとか、キムチの盛り合わせとか、全部山崎さんが勝手に頼む」とかなり豪勢な昼食になったそう。これは年長者の岡田が「なんで毎回おごらなあかんねん」と言いながらも支払ってくれたという。

ゴルフのプレー代こそそれぞれが自分の分を支払ったものの、「ゴルフのプレー代って1万5000円…2万円弱ぐらいなんですけど、岡田さんだけ6万円近く」と、昼食代を負担した岡田が支払った金額を告白。岡田からは「ラジオで言えよと。ちゃんと言わなかん。ニッポン放送でもやってるやろ。ちゃんと言えよ。2回言えよ、2回」と念押しされたそうで、伊達は約束を守り、しっかりとリスナーに伝えていた。