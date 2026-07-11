【60歳からの幸せライフ】なんでもない毎日が好きです。暮らしのひとコマ

「お金より時間」を選ぶようになりました。ライフさん（66）の新しい基準

「高いか安いか」はもう卒業。ライフさん（66）がユニクロ値下げワンピで気づいたこと