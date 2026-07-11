【Amazon プライムデー】SALOMON（サロモン）のトレイルランニングシューズが35%OFF
今回はセール対象商品の中からサロモンのシューズやリュックをご紹介。これからトレイルランニングを始める人から、中級者・上級者まで、レベルや用途に合う一足を選ぶことができます。
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安定感を重視。しっかりした履き心地の「SPEEDCROSS 5」
SALOMON(サロモン) メンズ SPEEDCROSS (スピードクロス)トレイルランニング
17,600円 → 12,320円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ぬかるみや濡れた地面でも歩きやすい。「SPEEDCROSS 5 GORE-TEX」
[サロモン] トレイルランニング SPEEDCROSS GORE-TEX (スピードクロス ゴアテックス)
20,900円 → 13,585円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[サロモン] トレイルランニング SPEEDCROSS GORE-TEX (スピードクロス ゴアテックス)
20,900円 → 15,675円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
SALOMON(サロモン) レディース SPEEDCROSS GORE-TEX WOMEN (スピードクロス ゴアテックス)トレイルランニング
20,900円 → 14,630円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
長期間続く保護機能が魅力。「XA PRO 3D GORE-TEX」
SALOMON(サロモン) メンズ XA PRO 3D GORE-TEX (エックスエープロ3D ゴアテックス)トレイルランニングシューズ
20,900円 → 18,810円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アスファルトから砂利道まで。トレイル以外の用途でも活躍する「Aero Flow GRVL」
[サロモン] メンズ AERO FLOW GRVL (エアロ フロー グラベル) トレイルランニング シューズ
14,300円 → 10,294円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
着脱しやすいデザイン。ランナーの足を保護する「SPEEDCROSS PEAK」
SALOMON(サロモン) メンズ SPEEDCROSS PEAK (スピードクロス ピーク)トレイルランニング シューズ
18,150円 → 15,428円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
足首を包み込んでしっかり保護する「X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX」
[サロモン] ハイキング トレッキングシューズ X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX (エックス ウルトラ パイオニア ミッド ゴアテックス) メンズ
19,800円 → 17,820円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
優れたフットホールドとフィット感。「SUPERCROSS 4 GTX W」
SALOMON(サロモン) SUPERCROSS 4 GTX W (スーパークロス フォー ゴアテックス ウィメンズ) BLACK/BLACK/BLACK 25.0CM
17,600円 → 13,375円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
終日のトレイルランニングにおすすめ。ハイドレーションバッグ「AGILE 12 SET」
[サロモン] ハイドレーションバック AGILE 12 SET (アジャイル
14,300円 → 10,296円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
動きやすさを重視。軽量のハイドレーションベスト
[サロモン] ハイドレーションバック ADV HYDRA VEST 4 (アドバンス ハイドラ ベスト 4) XS~XLサイズ
12,650円 → 11,385円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
登山やランニング用の給水ボトル
[サロモン] ハイドレーション ボトル 折りたたみ パック 携帯 水筒 Soft Flask 42 (ソフトフラスク500ml/17oz 42)
3,300円 → 2,521円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[アディダス] メンズ テレックス トレースロッカー 2 GORE-TEX NKA14トレイルランニングシューズ
15,400円 → 8,713円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) メンズ DynaSoft Nitrel v6 ナイトレイル アウトドアトレイルランニングシューズ
9,790円 → 5,401円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) メンズ DynaSoft Nitrel v6 ナイトレイル Gore-tex ゴアテックス 防水 アウトドアトレイルランニングシューズ
15,400円 → 11,110円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
adidas(アディダス) メンズ テレックス TRACEFINDER 2トレイルランニングシューズ
8,470円 → 5,634円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) メンズ 410 v5スニーカー
12,980円 → 6,998円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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