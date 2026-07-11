【Amazon プライムデー】SALOMON（サロモン）のトレイルランニングシューズが35%OFF

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からサロモンのシューズやリュックをご紹介。これからトレイルランニングを始める人から、中級者・上級者まで、レベルや用途に合う一足を選ぶことができます。

安定感を重視。しっかりした履き心地の「SPEEDCROSS 5」

ぬかるみや濡れた地面でも歩きやすい。「SPEEDCROSS 5 GORE-TEX」

長期間続く保護機能が魅力。「XA PRO 3D GORE-TEX」

アスファルトから砂利道まで。トレイル以外の用途でも活躍する「Aero Flow GRVL」

着脱しやすいデザイン。ランナーの足を保護する「SPEEDCROSS PEAK」

足首を包み込んでしっかり保護する「X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX」

優れたフットホールドとフィット感。「SUPERCROSS 4 GTX W」

終日のトレイルランニングにおすすめ。ハイドレーションバッグ「AGILE 12 SET」

動きやすさを重視。軽量のハイドレーションベスト

登山やランニング用の給水ボトル

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。