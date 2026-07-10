◇W杯北中米大会決勝トーナメント準々決勝 モロッコ 0―2 フランス（2026年7月9日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は9日（日本時間10日）、準々決勝が始まり、前回4位モロッコ（FIFAランキング6位）が前回準優勝フランス（同1位）に0―2と敗戦。前回大会準決勝の“リベンジ”ならず。アフリカ勢は8強で全て姿を消すことになった。

ワハビ監督は試合後「相手の方がすごく優秀だったと認めざるを得ません」と勝ったフランスを称賛。「ブヌのPKセーブのおかげで何とか試合に踏みとどまることができました。後半の入りは良かったのですが、エムバペの個人技にやられました。もちろん失望していますが、このまま努力を続ければ我々の未来は明るいでしょう。未来に向けて努力を続けていきます」とコメント。エムバペのPKを止めるなどファインセーブ連発の守護神ブヌの奮闘を称えた。

GKブヌの活躍にスペイン紙も絶賛の嵐。アス紙、マルカ紙ともに両チーム唯一で最高の3つ星評価。マルカ紙はエムバペのPKストップを称え「蹴るまでに時間がかかったこともありエムバペはPKを蹴ることになった。グローブをはめた専門家にはさぞ簡単なことだっただろう」と紹介。

アス紙は「ウパメカノ、デンベレ、ドゥエなどのシュートを全て阻止。まさに名人芸だった」と絶賛。エムバペに決められた失点については「さすがのブヌでもノーチャンス。あのシュートはどうすることも出来なかった」と評した。