この6月4日で政権発足1周年を迎えた韓国の李在明大統領。支持率は最近、60％台から50％台へとやや低落傾向にあるが、対照的に上がり続けているのが「株価」だ。KOSPI（韓国総合株価指数）は6月半ば、1年前の約3倍となる9000ポイントを初めて超える急激な上昇ぶりだ。米国などの市場リサーチ会社からは「今年中に1万を超える」という予測も出ている。

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「最も有利な財テク方法」で「株」が首位に

好調な株価を支えているのが、政治的な安定と好調な半導体事業だ。李政権の発足で、24年12月の戒厳令布告を契機に韓国を避けていた海外投資家らが戻ってきた。

ただ、何と言っても、人工知能（AI）ブームから好調な半導体事業が株高を支えている。米AI関連企業は各地にデータセンターを設立する動きを続けており、世界的に半導体が不足する状況が生まれている。その両輪がKOSPIの時価総額の半分以上を占める韓国半導体大手のSKハイニクスとサムスン電子だ。

韓国メディアによると、SKハイニクスの昨年の営業利益は約4兆7000億円。ソウル市内に住む、同社の中堅管理職（30代）のボーナスは約1500万円に達した。最大手のサムスン電子もメモリー部門の昨年ボーナスが約6000万円になったとみられている。サムスン電子の株価は5月29日の韓国株式市場で、優先株を含めた時価総額が約200兆円の大台を突破した。

上昇を続ける株価は韓国の市民の心を揺さぶっている。世論調査会社「韓国ギャラップ」が昨年7月に実施した世論調査では、「最も有利な財テク方法」として2000年の調査開始以来、「株」31％で、23％だった「不動産」を上回り、初めての首位に躍り出た。

韓国で本格的な「株取引ブーム」が起きたのは2020年ごろだった。新型コロナウイルスの感染拡大で株価が軒並み下落し、「ここが買い時」とばかりに、株取引を始める人が増えた。

不動産投資の過熱が招いた弊害

また、ギャラップの調査が示すように、韓国で長らく投資の対象と言えば不動産だった。アパート（マンション）の価格が青天井で上がり続けるためだ。市民たちは借金して購入したマンションを抵当に入れて資金を作り、さらにマンションを購入するやり方で資産を増やしていった。

ところが、不動産投資の過熱が様々な弊害をもたらした。マンション価格は上がり続け、ソウル市内のマンションの平均価格は、高級住宅街が広がる江南地区で約3億から4億円、比較的割安とみられていた江北地区でも約1億5000万円程度にまで上昇した。

韓国政府は、文在寅政権当時から様々な規制に乗り出した。個人が一定数以上のマンションを購入できないようにするほか、住宅ローンの融資額にも上限を設けた。この結果、「マンション価格が高すぎて投資の第一歩を踏み出せない。すでにマンションを持つ人々も､規制によって追加購入ができない」（ソウル市民）という状況に陥った。韓国経済紙の幹部は「若い世代は給料と住宅ローンだけでは一生、家を買えないと悟った」とも語る。

手が出しにくくなった不動産に比べ、株は少額の投資から始められる。韓国メディアによると、韓国で株式投資をする人々のうち、30代が約2割、20代も約1割を占める。20代はレバレッジETFや成長株などを中心に売買し、小額で大きな収益を狙う特徴があるという。ソウルに住む40代男性の勤務先でも、株をやる若い人々が大勢いる。この男性は「特にスマホの影響が大きい」と語る。



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若い世代は皆、スマホに証券会社のアプリをダウンロード。登録した口座を通じて売買するため、面倒なやり取りもない。韓国では、株取引指南のユーチューブが乱立。通勤時間帯ともなれば、バスや地下鉄の車内でユーチューブを一心不乱に見つめたり、スマホで株取引をしたりする若いサラリーマンの姿をあちこちで見かける。株取引が始まる午前9時には、トイレにこもって株取引に熱中する社員もいるという。

韓国では「アッパチャンス（父親が富裕層でなければ、良い暮らしはできないという意味）」「金のさじ、泥のさじ」という言葉が流行るほど、社会格差が広がっている。中流以下の家庭で育った人々は今や「家も買えず、恋愛も結婚もできず、子供も持てない」という状態に置かれている。そんななか、「株は人生を大きく逆転させる魔法の杖」になるのだ。

不動産購入の資金の出どころに「株」

韓国では大規模マンションの1階に不動産屋が入居しているケースが多い。ここ1、2年、不動産屋を訪れる30代の人数が増えているという。韓国では不動産購入の際、資金の出どころを必ず記入する決まりがある。前述の経済紙幹部は「ほとんどが株と記入している。給料とローンに加え、株でもうけた金で念願のマンションを手に入れているのだ」と話す。韓国メディアによると、約1億5000万円以上の不動産取得で使われた株式・債券の利得の割合は昨年まで5％以内だったが、今年4月には初めて10％を超えたという。

不動産で市民に夢を与えられない政治家も「株ブーム」をあおっている。李在明大統領は自らも株式取引で失敗した経験を語る一方、「公正な株取引」のための環境整備を唱え、ケミ（昆虫のアリ）と呼ばれる個人投資家を保護する姿勢を示している。韓国の進歩（革新）系元国会議員は、李政権の思惑について「市民が株に投資してくれれば、不動産投資の過熱を抑えられる。株で成功して不動産を購入できれば夢も与えられる」と語る。

今はまだ 「株取引で破滅した」という話は多くないが…

前述の経済紙幹部によると、韓国では最近、子ども用の銀行通帳の発行数が急増している。この幹部は「通帳は株取引に必要不可欠。親が将来の財テクのため、親心で子どもに株取引を学ばせている」と語る。

ただ、こうした世界が異常であることは間違いない。韓国経済専門家の間では「政治家がギャンブル的な要素が強い株取引をあおって良いのか」という懸念の声が出ている。

好調な株式市況を反映してか、韓国ではまだ「株取引で失敗して破滅した」という話は多くない。しかし、前述の経済紙幹部は「株式市場で上がっているのはサムスン電子とSKハイニクスだけ。半導体は今（大きな収益が出る）スーパーサイクルに入っているが、必ず低迷期が来る。そうなれば、株式市場は暴落し、（ソウル中心部を流れる）漢江に飛び込む人が相次ぐだろう」と語る。それでも、他に家を買う手段がない韓国の若い人々は今日も株取引を続けるしかない。

（牧野 愛博）