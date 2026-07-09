「7月1日に目黒蓮さん（29）がCMキャラクターを務める『キリン 午後の紅茶』の新CM『遠くの町の夏の午後』篇の放映がスタートしました。

目黒さんがディズニープラスで配信される『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、今年の1月からカナダに滞在していることもあり、同CMはカナダで撮影されました。

目黒さんは今年のゴールデンウィークごろに主演映画の舞台挨拶やプロモーションのため日本に一時帰国していましたが、多忙を極めたそうです。

そのため『午後の紅茶』のCM制作サイドは目黒さんの事情を鑑みて、カナダで新CM撮影をすることを念頭に置き、企画・制作を進めたといいます」（広告代理店関係者）

世界進出を果たした目黒。9月ごろには『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影がオールアップすると報じられているが、彼の挑戦は終わらないようだーー、

「目黒さんは『SHOGUN 将軍』シーズン2だけでなく、シーズン3いわば『SHOGUN 将軍3』への出演が決まっていると聞いています。

`24年5月に『SHOGUN 将軍』シーズン2とともに制作が発表されていた『SHOGUN 将軍』シーズン3。`25年1月にウォルト・ディズニー傘下の制作スタジオ・FXのジョン・ランドグラフ社長がインタビューで、“シーズン2とは別々の物語になる”とも明かしていましたが、目黒さんは“続投”するといいます」（スポーツ紙記者）

活躍の場を広げる目黒。いっぽう、彼の帰国を待ちわびる日本の映像制作関係者からは、早くも悲鳴が上がっているようだーー。

本誌は、’26年4月に公開された目黒の主演映画『SAKAMOTO DAYS』には後編があり、当初は’26年2月から4月にかけて撮影される予定であったものの、『SHOGUN 将軍2』の撮影を優先した影響で、’27年へと延期されたことを報じている。

「目黒さんのスケジュールはすでにパツパツですから、『SHOGUN 将軍』シーズン3のロケの影響で、『SAKAMOTO DAYS』が “再延期”となる可能性があります。

ほかにも、テレビ朝日系で`27年4月期に放送が予定されている連続ドラマでも、目黒さんの主演が内定していると報じられています。同作では朝ドラヒロイン経験もある女性俳優が共演するそうです。

目黒さんがブレイクするきっかけになったドラマ『silent』（フジテレビ系）のドラマチームも、新たなドラマ制作に向けてアプローチしていると聞いています。

これらのドラマへの影響も懸念されています」（テレビ局関係者）

出演オファーが殺到している目黒。しばらくは多忙な日々が続きそうだーー。