マヂラブ村上、“本当の苗字”明かす 芸名を“村上”にした背景も告白「奇人ぶりたいってあるじゃないですか」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）が、6日放送のテレビ東京『川島明の辞書で呑む』に出演。“本当の苗字”と芸名が村上になった背景を明かした。
【写真】番組で“本名”をさらりと明かした大島優子
番組では、辞書の「せ」から始まる言葉を“つまみ”にトークを展開。“世界観”をテーマに、尾崎世界観が名前の由来を説明する中で、麒麟の川島明が「村上も村上じゃないですからね」と水を向けると、村上は「そうなんです。鈴木なんですよ」と明かした。
芸名を村上にした理由について「世界観を出したかった最初は。奇人ぶりたいってあるじゃないですか。世界観“風”がやりたかった」と説明。「世界観が出したくて時計も内側につけている」と話していた。
【写真】番組で“本名”をさらりと明かした大島優子
番組では、辞書の「せ」から始まる言葉を“つまみ”にトークを展開。“世界観”をテーマに、尾崎世界観が名前の由来を説明する中で、麒麟の川島明が「村上も村上じゃないですからね」と水を向けると、村上は「そうなんです。鈴木なんですよ」と明かした。
芸名を村上にした理由について「世界観を出したかった最初は。奇人ぶりたいってあるじゃないですか。世界観“風”がやりたかった」と説明。「世界観が出したくて時計も内側につけている」と話していた。