柱が曲がり亀裂も…ニューヨーク中心街で高層ビル崩落の恐れ　周辺に避難指示　オフィスビルを住宅用に工事の最中

アメリカ・ニューヨーク中心部の高層ビルで柱が折れ、床がたわむなど一部崩落の危険性が浮上した。周辺の建物では避難が行われ、市はジャッキや鉄骨を設置して建物の補強を進めている。

NYマンハッタンの中心部でビル崩落の危機

大きく、くの字に曲がった柱。

奥にあるものも亀裂が入り、折れているように見える。

見つかった場所は、アメリカ・ニューヨークの中心街にある37階建てのビル。

現地のメディアなどによると、21階にある2本の柱が上からの力に耐えきれず折れた状態に。

21階から26階にかけては、床がたわんでいるという。

周辺建物に避難を呼びかける騒動に…

ビルの一部が崩落する危険があるとして、警察などが周辺の建物にも避難を呼びかける事態になった。

避難した人：

靴を履く暇さえないまま急に避難させられて、あのときは本当に怖かったです。

現場は、オフィスビルを住宅用に変える工事の真っ最中だった。

家賃の高騰や住宅不足が問題になっているニューヨークで、対策として行われていた市内最大級のビル転用プロジェクト。

毎日、前を通るという人は…

近隣住民：

もう通りませんね。あの通りには絶対行きません。

現地メディアは、市の担当者の話として、ビルの補強のためジャッキや新たな鉄骨が設置されたと伝えている。

（「イット！」7月8日放送より）