気象予報士が警告！大型で非常に強い台風9号の進路と、続く「台風11号候補」の懸念点
気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【50m/s超暴風】台風9号 10日～11日は沖縄地方に最接近 丸一日暴風域入りか 台風11号候補も？｜台風情報 #台風 #台風9号 #台風11号」と題した動画を公開した。大型で非常に強い台風9号の最新の進路予想や、沖縄地方へ及ぼす影響について詳細に解説している。
今回の解説の最大の注目点は、最大瞬間風速70m/sという猛烈な風が予想されていることである。松浦氏は台風9号の進路予想について、10日の後半から11日の前半にかけて沖縄の先島諸島に最接近し、「八重山地方がかなり大きな影響が出てくる」と予測。予報円の中心を通った場合、中心気圧935hPaの非常に強い勢力を維持したまま接近するため、「かなり危険な風になりそう」と警告した。加えて、台風の移動速度が時速20km前後と遅いため、丸1日程度は暴風域に巻き込まれる危険性があると指摘している。
また、過去の沖縄地方における観測史上上位の最大瞬間風速データと比較し、「ひょっとしたらこの辺りに匹敵するような風の強さになってくるかもしれない」と、一部の木造住宅が倒壊するレベルの暴風になる恐れを示唆した。雨や風のピークについては、10日の夜から11日の明け方にかけてと予想されており、JALやANAなど空の便の予定変更も検討するよう呼びかけた。さらに波の高さが10m以上となる猛烈なしけや、気圧低下による高潮の浸水リスクにも言及している。
動画の終盤では、台風9号が過ぎ去った後に発生が予想される熱帯擾乱（台風11号候補）についても触れ、夏台風特有の迷走をする可能性があると分析した。松浦氏は「安全な場所への移動を早めにしておくということも検討してください」と語り、本格化する台風シーズンに向けて備えを万全にするよう促している。
今回の解説の最大の注目点は、最大瞬間風速70m/sという猛烈な風が予想されていることである。松浦氏は台風9号の進路予想について、10日の後半から11日の前半にかけて沖縄の先島諸島に最接近し、「八重山地方がかなり大きな影響が出てくる」と予測。予報円の中心を通った場合、中心気圧935hPaの非常に強い勢力を維持したまま接近するため、「かなり危険な風になりそう」と警告した。加えて、台風の移動速度が時速20km前後と遅いため、丸1日程度は暴風域に巻き込まれる危険性があると指摘している。
また、過去の沖縄地方における観測史上上位の最大瞬間風速データと比較し、「ひょっとしたらこの辺りに匹敵するような風の強さになってくるかもしれない」と、一部の木造住宅が倒壊するレベルの暴風になる恐れを示唆した。雨や風のピークについては、10日の夜から11日の明け方にかけてと予想されており、JALやANAなど空の便の予定変更も検討するよう呼びかけた。さらに波の高さが10m以上となる猛烈なしけや、気圧低下による高潮の浸水リスクにも言及している。
動画の終盤では、台風9号が過ぎ去った後に発生が予想される熱帯擾乱（台風11号候補）についても触れ、夏台風特有の迷走をする可能性があると分析した。松浦氏は「安全な場所への移動を早めにしておくということも検討してください」と語り、本格化する台風シーズンに向けて備えを万全にするよう促している。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。