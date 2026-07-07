のと里山空港が、世界で唯一のポケモンとコラボした空港「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として生まれ変わりました。

現地から中継です。



■高槌七海 アナウンサー：

こちらは、「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」です。

1階ロビーにきていますが壁や柱、案内板などいたるところにポケモンたちがいて訪れた人を出迎えてくれています。

エスカレーターの壁面に描かれているのは空港オリジナルの復興応援アート、「あかるいみらい」です。

ポケモンがいつもそばにいることを表現することでやすらぎや楽しさを感じてほしい、という思いが込められているそうです。

朝から多くのファンでにぎわったポケモン空港。

開港24年目に入った7月7日、空港では記念のセレモニーも行われました。

午前8時から行われた開港記念セレモニー。



■山野知事 ：

「そのワクワク感も能登の復興に力に変えていく」「そんな大きなきっかけ、大きな弾みになることを期待して」



山野知事らがあいさつしたあとパイロット姿のピカチュウがテープカットしました。

ポケモンの名称を冠した空港は世界初で、空の玄関口にちなみ敷地内では空を飛ぶタイプのキャラクター全111種が迎えてくれます。

多くの人がカメラを手に記念撮影を楽しんでいました。

■春日部から：

「かわいい。よかったです、いて」「ポケモンと身近にいられることが楽しいです」



そしてポケモンはこんなところにも。

■テレビ金沢・寄田大地 記者：

「滑走路にもポケモンが隠れていまして双眼鏡で探す楽しみもあります」

■高槌七海 アナウンサー：

私はいま、1階から2階へと上っているところです。空港は3階まであります。2階が出発ロビーとなっていてここでもたくさんのポケモンに出会えるようになっています。2階に到着しました。

少し進んで振り返ってるとエスカレーターの頭上、吹き抜けには・・・飛行機に乗った大きなピカチュウが浮かんでいます。

大空に飛び立つ飛行機のバルーン。それを取り囲むように壁一面に空を飛ぶポケモンたちが描かれています。

まさにポケモン空港の象徴といえる場所ですね。

空港内には、こうしたアートのほか、ポケモンのオブジェが設置されていたり、いろんな仕掛けもあるんです。

もうすぐ夏休みを迎える中で一新されたポケモン空港。

ポケモンの力でにぎわいを期待する背景には、能登復興への後押し、そして能登便の搭乗率アップがあります。



震災の影響を受けた2024年7月からの22年目の搭乗率は52.8％。

23年目の搭乗率は、先ほど発表されて60・8％とやや回復しましたが県が目標とする62％には7年連続で届いていません。

石川県では、ポケモン空港を起爆剤に多くの人を能登に呼び込みたいと能登各地でポケモンスポットの整備を進めてきました

ポケモンのマンホール「ポケふた」の設置をはじめ、のと鉄道の穴水駅では、ポケモンたちが出迎えるゲートを準備。

その他にも、ポケモンと一緒に写真を撮れるフォトスポットや足湯など各地でポケモンスポットが誕生。

■園児：

「（男の子）めっちゃ気持ちいい。（女の子）ピカチュウ前におるから気持ちいい」

「かわいい」「笑っているところ」

8月中までに、能登地域のポケモンスポットは18か所にまで広がります。



その狙いは…

■山野知事：

「様々なところにポケモンをイメージしたものがありますので、そこを周遊していただくそのことによって、観光客の方にも沢山きてほしいですし、経済的な効果にも期待をしていきたいと思っています」

他県でも、空港とキャラクターのコラボは大きな集客効果を上げています。「名探偵コナン」とコラボした鳥取空港は街中にもオブジェを設置するなど一体的に整備。昨年度にはコナン空港に変わる前の20倍となるおよそ49万人が訪れました。

とりわけゲームやアニメのほか、グッズなどを含めたポケモン関連の売り上げは累計22兆円。

キャラクタービジネスとしては世界一位であり、大きな経済効果が期待されます。



7月18日からは金沢と能登を結ぶ特急バスやポケモンスポットを巡る周遊バスの運行が始まり観光の起爆剤として能登復興を後押します。

■高槌七海 アナウンサー：

能登空港の3階に上ってきました。先ほど見上げていたピカチュウがかなり近くで見ることができます。

デッキに出ますと、こちらは「ピカチュウの森」と名付けられていて、たくさんのピカチュウが大集合しています。

そして、ピカチュウに交じって、別のポケモンも隠れていて、隠れたポケモンたちを探すという楽しみ方もできます。



初日の7日の能登羽田便、1便の搭乗率は96.5％。

一方で、能登空港がこうしたポケモンのバックアップを受けられるのは2029年の9月末までです。

まずは、ポケモンによる能登のにぎわいに期待したいですが、ポケモンの力を借りられる間に、いかに能登を復興し、ポケモンに頼らない魅力を磨き上げられるかが今後問われてきます。