「コボちゃん」などの人気作で知られる漫画家・植田まさし氏（79）が手掛ける連載3作が、そろって連載を終了した。誌面で電撃発表した。45年間連載を続けた「おとぼけ部長代理」を掲載する「まんがタイム」の芳文社など3社は7日、誌面で出版社の垣根を超えた異例の合同メッセージを発表し、長年にわたる功績に感謝の意を示した。

終了するのは、芳文社「まんがタイム」で連載されている「おとぼけ部長代理」、双葉社「漫画アクション」の「かりあげクン」、竹書房「まんがライフオリジナル」の「新フリテンくん」の3作品。「おとぼけ部長代理」は、雑誌の創刊から45年間連載、「かりあげクン」も1980年から連載し、今年で46年目を迎えていた。

この日発売の「漫画アクション」「まんがタイム」誌面では、芳文社、双葉社、竹書房の編集部が連名でコメントを掲載。「長きにわたり極上の笑いを届けてくださった植田まさし先生に心より深く感謝申し上げます。ありがとうございました」と、出版社の枠を超えて感謝を寄せる異例の対応となった。

植田氏は、1970年代に「フリテンくん」で人気を博し、その後も「かりあげクン」「コボちゃん」など数々の国民的人気4コマ漫画を生み出した。長年にわたり、会社員や家族の日常をユーモアたっぷりに描き、日本の4コマ漫画界をけん引してきた第一人者として知られる。